“Es muy frecuente”: estudiantes alertaron sobre cuentas hackeadas, amenazas y perfiles falsos

Alrededor de 500 estudiantes de Paraná y el área metropolitana participaron este martes del encuentro “Hablemos de Consumos Digitales y Ciberbullying”, desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones. La actividad abordó el uso de redes sociales, los cuidados frente a contactos desconocidos y situaciones como el grooming, el ciberacoso y la suplantación de identidad.

La jornada fue organizada por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencias Digitales en Investigaciones Criminales de la Universidad Austral, junto con TikTok y el Consejo General de Educación. La propuesta estuvo dirigida a alumnos, docentes y familias, con el objetivo de acercar herramientas para reconocer riesgos y actuar ante situaciones de violencia digital.

En ese marco, Elonce dialogó con algunos de los jóvenes presentes. Las experiencias fueron diversas, pero coincidieron en una preocupación: las redes forman parte de la rutina cotidiana y requieren atención sobre lo que se comparte, con quién se conversa y cómo se protegen las cuentas.

“Hay que tener un enorme cuidado”

David, estudiante de la escuela Hipólito Yrigoyen, contó que usa principalmente Instagram y que el resguardo de las cuentas es una de sus principales preocupaciones. “El miedo de que te manden la cuenta es algo que nos persigue, así que trato de no mandarme ninguna”, expresó.

El joven señaló que, con el tiempo, aprendió a prestar más atención al uso de las plataformas. “Obviamente hay que tener un control, así, un enorme cuidado, digamos, a las restricciones también que te pueden meter”, sostuvo. Y agregó: “Gracias a eso también controlo mucho qué mandar y qué no”.

Sobre el tiempo que pasa conectado, David estimó que utiliza las redes entre seis y siete horas por día. “TikTok no. Instagram”, respondió al ser consultado por las aplicaciones que más usa.

El encuentro se desarrolló en el CPC.

Cuentas hackeadas, amenazas y perfiles falsos

El estudiante también relató que conoce casos cercanos de personas afectadas por situaciones digitales. “He tenido a mi amigo que le han hackeado la cuenta y le han subido cosas, publicaciones así”, contó. Según dijo, la situación tuvo consecuencias para su compañero: “La verdad que le afectó bastante”.

Además, mencionó el caso de una amiga que habría recibido mensajes hostiles. “Le han dedicado cosas feas y, digamos, amenazas y es bastante feo”, señaló. Consultado sobre si estas situaciones son comunes entre jóvenes, fue directo: “Sí, es muy frecuente”.

David explicó que, en esos casos, su grupo de amigos recurrió a las herramientas de denuncia de las propias plataformas. “Lo hemos denunciado, digamos, a las cuentas y todo eso, en equipo”, indicó. “Ya pasó una vez, así que eso nos quedó de ejemplo”, agregó.

“Me hicieron una cuenta falsa haciéndose pasar por mí”

Dylan, de 18 años, compartió una experiencia personal vinculada con el ciberbullying y la suplantación de identidad. “Me mandaban mensajes haciéndome burla, me hacían bullying por tener una discapacidad, el autismo”, relató.

También contó que habrían creado una cuenta falsa a su nombre y enviado mensajes a otras personas. “Me hicieron tipo una cuenta falsa haciéndose pasar por mí, mandándole a uno que yo lo iba a golpear, pero no era yo”, afirmó.

El joven explicó que el episodio se habría producido luego de dejar una sesión abierta en una computadora. “En julio como que yo dejé la cuenta abierta, sin querer, y entonces fueron a computación las chicas, y ahí vieron que la dejé abierta, y ahí entraron”, detalló.

Dylan contó que la situación fue denunciada y que luego pudo identificar a las responsables. Aunque afirmó que trató de no darle entidad a lo sucedido, reconoció que el conflicto influyó en su recorrido escolar y en su decisión de cambiar de institución.

Verificar quién está del otro lado

Jonás, de 19 años, explicó que recién comenzó a utilizar redes sociales porque durante mucho tiempo desconfió de las plataformas. “No tenía, porque desconfiaba mucho, porque puede ser que te hablás con alguien que resulta no ser”, expresó.

Al referirse a las medidas que toma, señaló que evita enviar imágenes a desconocidos. “Si me piden fotos no les mando”, afirmó. Además, explicó que busca confirmar la identidad de la otra persona antes de avanzar en una conversación.

“Si solo me escriben también quiero que me manden audio, porque así sé si la persona es real”, indicó. Y sumó otra alternativa: “También hacemos videollamadas, donde yo pueda ver a la persona; ahí puedo saber si es una persona real”.

Durante el encuentro se abordaron riesgos vinculados con el grooming, entendido como el contacto de un adulto con un menor de edad mediante engaños o identidades falsas con fines sexuales, y con el ciberbullying, que puede incluir hostigamiento, amenazas, insultos, perfiles falsos o difusión de contenidos sin consentimiento.