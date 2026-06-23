Investigan a acusado de crear perfiles falsos para promocionar a su expareja como prostituta

Acusan a un hombre de promocionar a su ex como prostituta

La investigación por perfiles falsos creados para promocionar a una mujer como escort sumó nuevas actuaciones judiciales luego de que el juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, resolviera ampliar por 43 días las medidas restrictivas que pesan sobre un hombre denunciado por su expareja.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná por una mujer oriunda de Crespo, quien señaló a su expareja como responsable de crear cuentas falsas en redes sociales donde era promocionada como trabajadora sexual.

La investigación fue abierta el 1 de julio de 2025 y quedó caratulada como "promoción y facilitación de la prostitución".

La denuncia y los perfiles falsos

Según relató la denunciante, la relación de pareja se extendió entre 2018 y 2024. Durante los últimos dos años comenzó a advertir la existencia de perfiles falsos en Instagram y Twitter creados sin su consentimiento.

De acuerdo con la presentación judicial, en esas cuentas se utilizaban fotografías e información personal para promocionarla como "escort" y ofrecer supuestos servicios sexuales.

La mujer sostuvo que la situación derivó en un permanente hostigamiento a través de mensajes de contenido sexual, fotografías enviadas por desconocidos y propuestas de encuentros que nunca había solicitado.

La fiscal María Constanza Bessa señaló al inicio de la investigación que el objeto de la pesquisa comprende "diversos y sistemáticos hechos relatados por la denunciante, que podrían constituir delitos contra su libertad sexual y contra la libertad, ejercidos por su expareja durante el tiempo de pareja y agravados luego de la separación".

Las consecuencias denunciadas

El abogado querellante Juan Brondo explicó que la mujer nunca ejerció la prostitución ni mantuvo encuentros derivados de las publicaciones realizadas en las cuentas falsas. "Solamente creaba perfiles falsos, ofrecía sus servicios, pero ella no fue obligada a dar esos servicios. Ella no tuvo encuentros", indicó a Radio Plaza 94.7 y según transcribió Entre Ríos Ahora.

El letrado sostuvo que la investigación busca determinar si las conductas denunciadas vulneraron la libertad e integridad sexual de la víctima.

Brondo afirmó que la mujer quedó expuesta a situaciones constantes de acoso digital y contacto no deseado por parte de personas que accedían a los perfiles creados en redes sociales.

Otros hechos bajo investigación

La causa no se limita únicamente a la creación de perfiles falsos. Según consta en la denuncia, también se investigan presuntos episodios de violencia de género ocurridos durante la relación.

Entre los hechos mencionados aparecen situaciones de violencia psicológica y física, amenazas, forcejeos, desobediencias judiciales y presuntas relaciones sexuales no consentidas.

La fiscal Elizabeth Comas tomó recientemente una nueva declaración a la denunciante, quien amplió detalles sobre las consecuencias que continúa atravesando y aportó nuevos elementos para la investigación.

Las medidas vigentes

Mientras avanza la causa, el acusado permanece sometido a medidas restrictivas que le impiden acercarse al domicilio de la mujer.

Aunque cuenta con defensa técnica, todavía no fue formalmente imputado en el expediente.

Desde la Fiscalía indicaron que continúan realizándose entrevistas testimoniales y otras medidas probatorias destinadas a robustecer la investigación.

El juez Eduardo Ruhl consideró necesario mantener y ampliar las medidas de protección para resguardar a la denunciante mientras continúan las actuaciones.

Violencia digital bajo análisis

El caso también puso en debate el uso de las redes sociales como herramienta para ejercer violencia de género. La investigación analiza cómo la creación de perfiles falsos y la difusión de contenidos no autorizados pueden afectar la integridad psicológica, sexual y social de las víctimas.

La Fiscalía continúa trabajando en la recolección de pruebas para determinar eventuales responsabilidades penales y definir los próximos pasos del proceso judicial.