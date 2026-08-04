“Cuento del tío”: hallaron monedas de oro, joyas y celulares en el auto de los detenidos

“Cuento del tío”: hallaron monedas de oro y joyas en un auto

La investigación por el “cuento del tío” del que fue víctima una mujer de 90 años tuvo un nuevo avance tras la requisa del automóvil en el que habían sido detenidos los dos sospechosos. En el Citroën C3, la Policía encontró monedas de oro, medallas, joyas, teléfonos celulares y otros objetos que fueron secuestrados y quedaron incorporados a la causa.

El procedimiento se concretó por disposición de la Justicia sobre el vehículo en el que habían sido interceptados un hombre de 42 años y una mujer de 27, ambos domiciliados en Paraná. Los sospechosos permanecían alojados en la Alcaidía Policial de Diamante por disposición de la Fiscalía interviniente.

Durante la inspección, los efectivos encontraron dentro del automóvil un saco de paño gris. En uno de sus bolsillos se encontraba una importante cantidad de objetos que serían de interés para determinar el perjuicio provocado a la víctima y reconstruir el episodio.

Monedas de oro, medallas y joyas

Según el detalle policial, fueron localizadas cuatro monedas de oro guardadas en un estuche transparente y cinco medallas, dos de ellas de plata y otras tres doradas. También se encontró un anillo dorado y dos corbateros del mismo color.

La requisa permitió hallar, además, distintos pines, broches y prendedores, cuatro pendientes dorados, un aro de perla, una pulsera con medallón, un dije con letras chinas y una cadena dorada.

Entre los elementos también figuraban un reloj sin malla, un pin con forma de moño, una pequeña caja dorada con tapa y otros objetos de joyería. Todo quedó formalmente secuestrado en el marco de la investigación judicial.

Requisaron el auto de los acusados de un “cuento del tío” en Diamante (foto Policía de Entre Ríos)

Dos celulares y dinero extranjero

Los policías también encontraron dos teléfonos celulares iPhone y un billete de cinco euros, de acuerdo con la información suministrada tras el procedimiento.

Los elementos fueron secuestrados para la causa por estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”. La investigación deberá establecer la procedencia de cada uno de los objetos encontrados y su vinculación con el engaño denunciado.

El procedimiento sobre el automóvil había quedado pendiente después de que los sospechosos fueran interceptados por efectivos policiales en la zona de avenida San Martín y Gualeguaychú, en Strobel.

Detenidos por estafa en Diamante (foto Policía de Entre Ríos)

Cómo ocurrió el engaño

El episodio se conoció luego de que el Comando Radioeléctrico recibiera un llamado mediante el cual se alertó sobre una estafa cometida en la vivienda de una mujer de 90 años.

Según la reconstrucción preliminar, la víctima recibió previamente un llamado de una persona que se hizo pasar por su hija y le indicó que debía entregar objetos de valor para realizar un supuesto depósito.

La mujer creyó en la comunicación y concretó la entrega. Una vez advertida la maniobra, la Policía desplegó inmediatamente un operativo para localizar un Citroën C3 blanco en el que se movilizarían los sospechosos.

Los interceptaron en Strobel

El automóvil fue localizado por personal de la Comisaría Strobel en la intersección de avenida San Martín y Gualeguaychú. En el vehículo viajaban dos personas que fueron identificadas como un hombre de 42 años y una mujer de 27, ambos domiciliados en Paraná.

La Fiscalía dispuso la detención de los dos sospechosos y su alojamiento en la Alcaidía Policial de Diamante. También ordenó el secuestro del Citroën C3 para concretar posteriormente la requisa que permitió hallar los elementos.

La causa continuaba bajo investigación para determinar el alcance de la estafa y establecer la vinculación de los objetos recuperados con el patrimonio entregado por la mujer de 90 años.