Brutal femicidio en Rosario: un joven mató a su pareja de una puñalada en el cuello

Una mujer de 31 años fue asesinada de un puntazo en el cuello en un departamento de Crespo al 516, en barrio Luis Agote de Rosario. La hipótesis preliminar indicaba que el caso se está investigando en primer término como femicidio y la policía detuvo a un hombre de 23 años pareja de la víctima en Pellegrini y Sarmiento.

Las primeras informaciones obtenidas por los investigadores en el lugar del crimen indicaban que vecinos escucharon, alrededor de la 1de este martes, una fuerte discusión entre un hombre que sería pareja de la víctima y quien en principio huyó del lugar, pero se halló su pasaporte, publicó La Capital.

Según trascendió, el hombre fue detenido poco después por la Policía de Investigaciones en Pellegrini y Sarmiento. La policía de Rosario trabajaba esta madrugada en el lugar, donde los investigadores hallaron un puñal cerca del cuerpo que habría sido utilizado como arma. De acuerdo con los datos preliminares, la víctima fue identificada como Débora Giuliana Bordón y su novio ahora detenido como Axel Alejandro M.

Primer testimonio tras el femicidio

Un vecino de la cuadra brindó su testimonio a los móviles de televisión y radio que cubrían el hecho. "Alrededor de la 1.30 se escucharon gritos de auxilio. Me vestí y salí de mi departamento para ver qué pasaba. Me encontré con una vecina. Bajamos hasta el primer piso y ya no se escuchaba nada. Salieron otros vecinos del piso y quedaba un solo departamento que era el del que venían los gritos. A todo esto, otra mujer ya había llamado al 911 y a los pocos minutos ya estaban los policías acá", contó el joven.

El habitante del edificio manifestó que no conocía mucho a la pareja protagonista de esta historia. "El muchacho vivía acá, pero no tenía mucha relación con nadie. No sabemos si eran novios formales o qué relación tenían. Ella no vivía acá. El muchacho era el que habitaba el departamento, debe tener unos 22 o 23 años y trabajaba en un bar, y ella tendría unos 30 años".

"Me llamó la atención de que se dejaran de escuchar los gritos. Así que procedí a pasar por el balcón y cuando me asomé vi el cadáver que estaba enrollado en una sábana. El arma estaba clavada en el cuello; la degolló", señaló el vecino. Al ser consultado si hubo algún antecedente por hechos de violencia en torno a la misma pareja, el testigo sostuvo que "los vecinos contaron que habían escuchado un altercado durante el fin de semana pasado", agregó.

La investigación de este caso quedó a cargo de la fiscal a fiscal Anabel Cerutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación.