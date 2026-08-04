Femicidio en San Juan: 31 puñaladas, una denuncia previa y la carta que dejó el acusado

El femicidio en San Juan continúa sumando elementos que refuerzan la acusación contra Matías Ezequiel Marín, imputado por el asesinato de su ex pareja, Gemma Giselle Álvarez, de 34 años.

La investigación confirmó que la víctima recibió 31 heridas cortopunzantes, mientras que la Justicia ordenó un año de prisión preventiva para el acusado, quien está procesado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, un delito que contempla como única pena la prisión perpetua.

Lo que en un primer momento pareció ser un siniestro vial ocurrido sobre la avenida Costanera de San Juan derivó en el descubrimiento de una emboscada cuidadosamente ejecutada. Según la reconstrucción realizada por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, Marín persiguió a Álvarez mientras ella se trasladaba en motocicleta hacia su trabajo, utilizó el automóvil con el que trabajaba como chofer de una aplicación para encerrarla, provocó su caída y luego la atacó con un cuchillo.

La autopsia incorporada al expediente expuso la extrema violencia del crimen. Los peritos contabilizaron 31 heridas provocadas por un arma blanca, un dato que para la fiscalía refleja el ensañamiento con el que actuó el agresor.

Tres testigos reconstruyeron la emboscada

Durante la audiencia de formalización, los fiscales Nicolás Schiattino y Rodrigo Cabral dieron a conocer uno de los hallazgos más relevantes de la investigación: el secuestro del arma homicida. Se trata de un cuchillo tipo Tramontina de 25 centímetros de hoja que fue encontrado en un descampado cercano al lugar del crimen y presentaba restos de sangre.

Para los investigadores, el acusado descartó el arma mientras escapaba atravesando un sector descampado. Ese elemento será sometido a distintas pericias para consolidar la prueba científica.

La reconstrucción de los hechos también quedó respaldada por los testimonios de tres personas que observaron distintos momentos del ataque: un efectivo del Servicio Penitenciario que circulaba hacia su lugar de trabajo, un empleado municipal que acudió al escuchar los pedidos de auxilio de la víctima y un agente policial que prestaba servicio adicional en la central eléctrica ubicada junto al Predio Costanera Ferial.

El dramático relato del policía que intentó salvarla

El testimonio del policía fue uno de los más impactantes de la audiencia. El efectivo explicó que inicialmente creyó estar frente a un accidente de tránsito. "Pensé que era un choque común. Vi la moto siniestrada con el auto, pasé despacio y observé que no había nadie en ninguno de los vehículos. Nunca pensé que lo que había pasado era esto", declaró.

Pocos segundos después observó que Gemma le hacía señas desde el suelo. Cuando iluminó el lugar con su linterna, el agresor reaccionó de inmediato. "Lo único que llegué a hacer fue tirarme cuerpo a tierra y cubrirme con el auto que estaba ahí", recordó el uniformado al describir el momento en que Marín efectuó un disparo en su dirección antes de escapar corriendo.

Una vez que el atacante huyó, el policía y otro hombre corrieron para asistir a la mujer. "Estaba boca abajo, aferrada a una mochila", relató al describir la escena. Según explicó, presentaba una profunda herida punzante en el cuello.

Mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia intentaron contener la hemorragia. "Lo único que atiné fue a hacerle un tapón para contener la hemorragia. El civil que estaba conmigo me ayudaba mientras yo hablaba con el 911 y daba indicaciones. De a poquito la mujer se fue yendo", lamentó.

Una denuncia previa y la detención del acusado

La causa también dejó al descubierto una situación previa de violencia de género. Gemma Álvarez había denunciado a Marín el 1 de julio de 2026 ante la Unidad Fiscal CAVIG y había solicitado medidas de protección. Según se conoció durante la investigación, esas medidas no llegaron a implementarse antes del crimen.

Tras el ataque, la Policía de San Juan desplegó un operativo que permitió localizar al sospechoso en una vivienda de Villa Obrera, en el departamento de Chimbas. Al momento de la detención intentaba autolesionarse, por lo que recibió asistencia médica. Durante el traslado, vecinos intentaron agredirlo al reconocerlo.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo la supervisión del fiscal Iván Grassi, quien incorporó al expediente registros de cámaras de seguridad que muestran parte de la persecución previa al ataque.

El mensaje de la hija y el manuscrito hallado

En medio de la conmoción, la hija mayor del acusado publicó un mensaje en redes sociales en el que manifestó el conflicto emocional que atraviesa su familia. "Te amo, te amo y te amo, pero tenés que pagar las consecuencias", escribió al compartir el video del arresto de su padre.

En otra publicación también recordó a la víctima: "Siempre te voy a querer, extrañar y recordar como la mujer que fuiste con nosotros. Espero que ahora descanses en paz, Gemma de mi corazón". Además, pidió respeto por ambas familias y especialmente por los hijos involucrados.

Entre las pruebas reunidas por la fiscalía también figura un manuscrito encontrado en la vivienda de Marín con el mensaje: "No aguanto más esta situación, perdón a mi madre y a mis hijas".

Durante la audiencia, el acusado optó por no declarar, publicó Uno. Asistido por su defensora, María Filomena Noriega, solicitó un cuarto intermedio por una descompensación, aunque posteriormente rechazó atención médica. Finalmente, el juez de Garantías Sergio López Martí hizo lugar al pedido fiscal y ordenó que permanezca un año en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el femicidio.

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