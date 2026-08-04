Reconocida marca de ropa para niños consiguió $7.500 millones para refinanciar su deuda

Los dueños de Cheeky consiguieron $7.500 millones en el mercado de capitales con el objetivo principal de refinanciar parte de una deuda financiera que aumentó casi 75% en poco más de un año. La operación se concretó mediante la primera emisión de Obligaciones Negociables (ON) de Cheek S.A., sociedad controlada por la familia Awada y propietaria también de las marcas Como Quieres y Awada.

La compañía había salido inicialmente a buscar $4.500 millones, pero el interés de los inversores permitió ampliar la colocación hasta el máximo previsto de $7.500 millones. En total recibió 31 ofertas por $12.721,86 millones, lo que representó una demanda cercana a 1,7 veces el monto finalmente adjudicado.

La decisión estuvo vinculada con la necesidad de mejorar el perfil financiero de la compañía en un escenario complejo para el sector de la indumentaria, atravesado por un consumo débil, una mayor competencia de productos importados y el crecimiento de plataformas internacionales como Shein y Temu.

Una deuda que superó los $49.000 millones

De acuerdo con el prospecto presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), aproximadamente el 65% de los recursos obtenidos será utilizado para refinanciar pasivos financieros. El resto tendrá como destino capital de trabajo, importaciones de mercadería, adquisición de materias primas y cancelación de compromisos con proveedores.

Los números muestran el crecimiento del endeudamiento: entre marzo de 2025 y junio de 2026, la deuda financiera bancaria de Cheek pasó de $28.233 millones a $49.183 millones, una expansión cercana al 75%.

A esa situación se agregó la concentración de los vencimientos. Más de $15.800 millones debían cancelarse en menos de dos meses y otros $17.100 millones durante el semestre siguiente. En total, el calendario concentraba más de $42.600 millones en compromisos durante los próximos 12 meses.

Cómo será la nueva deuda

Las Obligaciones Negociables emitidas por la compañía tendrán vencimiento el 27 de julio de 2028 y una tasa variable con un margen de -1,05% anual sobre la tasa de referencia. Además, cuentan con una garantía por el 100% de la emisión.

El capital será devuelto en tres cuotas entre enero y julio de 2028, mientras que los intereses deberán abonarse trimestralmente. De esta manera, la empresa busca trasladar parte de sus compromisos hacia plazos más largos y reducir la presión financiera inmediata.

La operación también significó un cambio en la estrategia del grupo. Hasta ahora, buena parte de su crecimiento había sido financiado mediante crédito bancario, mientras que la colocación representó su ingreso al mercado de capitales como una nueva alternativa para conseguir recursos.

La expansión detrás del endeudamiento

El incremento de la deuda se produjo luego de varios años de inversiones y expansión. La compañía amplió su cartera de marcas y desarrolló infraestructura para integrar diferentes segmentos del negocio de la moda.

Cheeky nació en 1994 de la mano de Daniel Awada, inicialmente enfocada en indumentaria para bebés y niños. Posteriormente, el grupo incorporó Como Quieres, destinada principalmente al público adolescente femenino, y Awada, enfocada en indumentaria para mujeres.

Las tres marcas integran actualmente Grupo Altatex, estructura mediante la cual la familia centralizó las áreas de producción, logística, comercialización y desarrollo de negocios. El grupo cuenta con más de 180 locales propios y franquiciados, alrededor de 1.100 empleados y una red superior a 70 talleres de confección.

Una inversión de US$10 millones

Uno de los proyectos más importantes de la expansión fue inaugurado durante 2025 en Don Torcuato, partido bonaerense de Tigre. Allí, la compañía instaló una nueva planta industrial y centro logístico.

El proyecto demandó una inversión cercana a US$10 millones y permitió concentrar en un predio de aproximadamente 20.000 metros cuadrados las actividades de almacenamiento, distribución y parte de la producción.

El complejo incorporó sistemas automatizados y fue diseñado con capacidad para distribuir más de 10 millones de prendas anuales. Sin embargo, el proceso de crecimiento también incrementó las necesidades financieras del negocio.

Importaciones y mayor competencia

Actualmente, aproximadamente el 70% de las prendas comercializadas por el grupo corresponde a producción nacional y el 30% restante a productos importados. Parte del dinero conseguido mediante las ON será destinada precisamente a financiar esas compras externas.

La compañía reconoció entre los riesgos para su actividad las eventuales dificultades para acceder al mercado de cambios, las variaciones cambiarias y los mayores costos logísticos. También señaló como un factor relevante la evolución del consumo interno.

El escenario competitivo, además, cambió con la flexibilización de las importaciones y el avance de plataformas internacionales de comercio electrónico. En este contexto, Cheeky y las otras marcas del grupo enfrentan el desafío de sostener ventas y rentabilidad mientras buscan reducir el peso de una deuda financiera que ya supera los $49.000 millones. (IProfesional)