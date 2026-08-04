Se conocieron las obras seleccionadas para el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

El 41° Encuentro Entrerriano de Teatro se realizará del 21 al 23 de agosto en General Galarza y Gualeguay. Ya se conocieron las obras que participarán.
Más de 60 obras de toda la provincia se presentaron en la convocatoria del 41° Encuentro Entrerriano de Teatro. Las seleccionadas serán parte de la programación del evento, que se realizará del 21 al 23 de agosto en General Galarza y Gualeguay. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto a los municipios locales, con participación del CONTIER.
Las obras seleccionadas son:
Región I (Departamentos de Uruguay, Nogoyá, Rosario del Tala y Victoria):
"Tucapán", de Concepción del Uruguay.
Región II (Departamentos de Colón, San Salvador y Villaguay):
"El color de los pájaros", de San José.
Región III (Departamentos de Diamante, Paraná y La Paz):
"El muerto que baila", de Paraná
Región IV (Departamentos de Concordia, Federación, Feliciano y Federal):
"La libertad miserable", de Concordia.
Región V (Departamentos de Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy):
"Donde nace la crueldad", de Gualeguaychú.
Por la ciudades sedes (Gral. Galarza y Gualeguay):
"La penúltima oportunidad" (Gral. Galarza)
"Última versión" (Gualeguay)
"Dos Sis" (Gualeguay)
Sin criterios de territorialidad:
"Imagina Rubí", de Maciá.
"Valga la redundancia. Manso desconcierto", de Paraná.
"Romeo y Julieta", de Paraná.
"Cuentos de Papel", de Concordia.
El jurado estuvo integrado por Anahí González Gras, Analía Juan y Graciela Strappa. Pronto se difundirá la programación completa del evento que es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia.