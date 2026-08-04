Terremotos en Venezuela: aumentaron a 6.125 los fallecidos

Los terremotos en Venezuela ocurridos el pasado 24 de junio dejaron al menos 6.125 muertos, según el último balance oficial difundido este lunes por el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez. A más de un mes de la tragedia, las autoridades informaron además que alrededor de 1.400 personas permanecen desaparecidas, mientras miles de damnificados continúan alojados en campamentos.

El nuevo balance representó un incremento de 579 víctimas fatales respecto del reporte oficial del 24 de julio, cuando se habían contabilizado 5.546 fallecidos.

El estado costero de La Guaira, vecino a Caracas, continuó siendo el territorio más afectado por los dos terremotos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 y provocaron graves daños en viviendas, edificios e infraestructura.

Unas 1.400 personas continúan desaparecidas

El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó que todavía se desconoce el paradero de alrededor de 1.400 personas. Se trató de la primera vez desde los terremotos que una autoridad venezolana brindó una cifra concreta sobre la cantidad de desaparecidos.

Familiares de las víctimas continuaron durante las últimas semanas buscando a sus seres queridos entre los escombros y en diferentes sectores afectados por los movimientos sísmicos.

Las tareas se desarrollaron en un escenario de severa destrucción. Según los datos proporcionados por las autoridades venezolanas, al menos 190 edificios colapsaron completamente como consecuencia de los terremotos.

Casi 61.000 personas recibieron atención médica

El impacto de la catástrofe también quedó reflejado en la cantidad de personas que necesitaron asistencia sanitaria. El balance oficial indicó que 60.992 personas fueron atendidas en hospitales desde el inicio de la emergencia.

A los daños humanos se sumó una grave crisis habitacional. Las inspecciones realizadas posteriormente determinaron que 6.433 viviendas y edificios fueron considerados de “alto riesgo” para ser habitados.

Además, otros 9.866 inmuebles fueron clasificados como “viviendas restringidas”, debido a los daños estructurales detectados luego de los movimientos sísmicos.

Miles de personas siguen viviendo en campamentos

La destrucción provocada por los terremotos obligó a miles de familias a abandonar sus hogares. Parte de los damnificados fue trasladada a refugios temporales, mientras otros encontraron alojamiento en viviendas de familiares o amigos.

Según el último balance, cerca de 24.000 personas permanecen actualmente en campamentos instalados en Caracas y La Guaira, mientras continúan las evaluaciones sobre las condiciones de las viviendas afectadas.

El número de personas que necesitan alojamiento, sumado a la cantidad de propiedades destruidas o consideradas inseguras, profundizó el déficit habitacional generado por la tragedia.

Nueva ley para quienes perdieron sus viviendas

Ante este escenario, el Parlamento venezolano aprobó el viernes una nueva ley de arrendamientos destinada a incrementar la disponibilidad de propiedades para alquiler.

La normativa busca facilitar el acceso a una vivienda para quienes perdieron sus hogares o no pueden regresar a ellos debido a los daños estructurales provocados por los terremotos.

Mientras avanzan las medidas de asistencia y reconstrucción, La Guaira continúa concentrando las consecuencias más graves de la catástrofe, con familias que todavía buscan a desaparecidos y miles de personas que permanecen fuera de sus hogares a más de un mes de los terremotos.