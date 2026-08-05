Por El Niño, el intendente de Colón propuso una estrategia para sostener la temporada turística

Ante la llegada de El Niño, el intendente de Colón y presidente de la Mancomunidad Tierra de Palmares, José Luis Walser, presentó una estrategia para sostener la temporada turística de las localidades de la Costa del Uruguay y reducir su dependencia del tradicional producto de “sol y playa”. La iniciativa fue elevada al presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, y está dirigida también al gobernador Rogelio Frigerio.

La propuesta fue presentada durante el primer encuentro de un comité de crisis realizado en Colón, con la participación de autoridades provinciales y referentes turísticos de localidades ubicadas sobre la costa del río Uruguay.

El proyecto surgió ante la posibilidad de que las condiciones climáticas vinculadas a El Niño puedan afectar durante los próximos meses algunos sectores ribereños y generar consecuencias sobre las expectativas de los visitantes de cara al verano.

Una oferta que no depende de la altura del río

Luego de varias semanas de trabajo técnico, desde Colón elaboraron un catálogo de propuestas turísticas que pueden funcionar independientemente del nivel que registre el río Uruguay.

La oferta incluyó circuitos de naturaleza, paseos náuticos, complejos termales, turismo de bodegas, parques recreativos y aéreos, recorridos históricos y culturales, fiestas populares, pesca deportiva y caminos productivos.

La estrategia apunta a ampliar la imagen tradicional de los destinos costeros y mostrar que la región mantiene una amplia variedad de actividades incluso cuando determinados sectores de playa puedan verse afectados.

Una campaña provincial para comunicar la situación

Uno de los principales puntos presentados por Walser fue la creación de un “paraguas comunicacional” coordinado desde el Gobierno de Entre Ríos.

La intención es desarrollar una campaña que permita mostrar las condiciones concretas de cada destino frente a la cobertura nacional que suele generarse durante crecientes o fenómenos meteorológicos extraordinarios.

Según plantearon desde el municipio, determinadas imágenes de sectores ribereños afectados pueden instalar entre potenciales turistas la percepción de que una ciudad se encuentra completamente inundada, aun cuando gran parte de sus servicios y atractivos continúen funcionando normalmente.

“El objetivo es mostrar la realidad, lo que el turista sí puede disfrutar de manera intensa, y en estos momentos de crisis climática e incertidumbre, llegar a la temporada con propuestas”, señaló Walser.

“Solo se afectan algunos sectores de playa”

El intendente remarcó que las variaciones del río no necesariamente implican una paralización de toda la actividad turística de las ciudades costeras.

“Cuando el río crece, solo se afectan algunos sectores de playa, mientras que el resto de la ciudad y sus atractivos siguen operativos”, afirmó.

En ese sentido, la propuesta busca que los visitantes conozcan previamente las alternativas disponibles y puedan planificar sus estadías sin asociar automáticamente una eventual creciente con la imposibilidad de vacacionar en los destinos de la Costa del Uruguay.

El impacto de la situación económica

Durante el encuentro también se analizó el contexto económico y su incidencia sobre la actividad turística.

Desde Colón señalaron que la pérdida de poder adquisitivo representa otro de los desafíos para los niveles de ocupación, por lo que consideraron necesario reforzar la promoción y mejorar la competitividad de los destinos entrerrianos.

La estrategia presentada propone, de esta manera, abordar simultáneamente dos factores que podrían condicionar la próxima temporada: la incertidumbre climática y las dificultades económicas que atraviesan las familias.

Cuándo comenzaría la campaña

La propuesta contempla que la campaña de promoción comience idealmente durante octubre, con anticipación suficiente al inicio de la temporada estival.

El plan prevé una fuerte presencia en plataformas digitales, televisión, periódicos y otros soportes de alcance nacional. También se propuso utilizar pantallas ubicadas en estaciones de servicio YPF de distintos puntos del país.

El objetivo sería alcanzar especialmente a los principales mercados emisores de turistas y posicionar a Entre Ríos como un destino con propuestas que exceden las actividades vinculadas directamente con las playas.

Cómo buscarán financiar la promoción

Otro de los puntos analizados fue el financiamiento de la campaña. La propuesta contempla un esquema articulado entre diferentes organismos.

En ese marco, se solicitó respaldo presupuestario del EMTURER y se planteó gestionar aportes ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

Además, durante el encuentro, Satto informó que buscará obtener fondos específicos ante las autoridades nacionales de Turismo en el marco del próximo Consejo Federal de Turismo.

La iniciativa quedó planteada como una estrategia conjunta entre Provincia, municipios y organismos vinculados al turismo para anticiparse a un escenario climático que podría condicionar parcialmente el funcionamiento de las playas.

Con la diversificación de atractivos y una campaña coordinada, los destinos de la Costa del Uruguay buscarán sostener la llegada de visitantes y transmitir que, aun frente a eventuales variaciones en la altura de los ríos, buena parte de la infraestructura y las propuestas turísticas permanecerán disponibles.