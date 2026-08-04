Entre Ríos prepara acciones ante El Niño y acordó fondos para el déficit previsional

El Gobierno de Entre Ríos prepara acciones ante El Niño y reforzó la coordinación con los municipios frente a un escenario que podría provocar mayores precipitaciones y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay durante los próximos meses. Las medidas fueron analizadas este martes durante una reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio en Casa de Gobierno.

Durante el encuentro, los funcionarios provinciales repasaron las estrategias de contingencia previstas para reducir el impacto de eventuales inundaciones, además de evaluar el estado de la infraestructura y las obras de defensa. También analizaron la evolución de la obra pública y las mejoras previstas sobre la red vial entrerriana.

El director de Hidráulica de la provincia, Oscar Pintos, señaló que las primeras manifestaciones del fenómeno ya comenzaron a registrarse en la región y advirtió que el escenario podría intensificarse desde septiembre. Según explicó, se esperan mayores precipitaciones y un aumento de los caudales de los principales ríos como consecuencia, entre otros factores, de las lluvias previstas en el sur de Brasil.

Advierten por posibles crecidas de los ríos

“Se está comparando las características del fenómeno de El Niño de este año al que ocurrió en el año 97 y 98, que son históricamente uno de los mayores que hemos sufrido en nuestra región”, afirmó Pintos. En ese sentido, sostuvo que los caudales podrían alcanzar niveles “récord” si se cumplen las proyecciones climáticas analizadas por los organismos técnicos.

Frente a este panorama, la Provincia mantiene una coordinación permanente con intendentes para que las localidades cuenten con herramientas y protocolos destinados a actuar ante posibles inundaciones. El plan contempla además una evaluación constante de las obras de defensa ejecutadas en distintos puntos del territorio entrerriano, principalmente en zonas consideradas vulnerables.

“Sabemos que el primer anillo de atención de la defensa civil son los municipios, y después viene la provincia y finalmente la nación”, explicó el titular de Hidráulica. Además, destacó la decisión de trabajar de manera conjunta para “aminorar o disminuir los efectos de El Niño” y reducir las consecuencias sobre las comunidades que pudieran resultar afectadas.

Acuerdo por el déficit previsional de Entre Ríos

Otro de los temas centrales de la reunión de gabinete fue el convenio alcanzado recientemente con el Estado nacional por el financiamiento del sistema previsional provincial. El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, informó que el entendimiento garantiza un anticipo de fondos por 120.000 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2026.

“Sin lugar a dudas, es una gran noticia para Entre Ríos, porque es un hecho histórico el reconocimiento de ese monto para un déficit previsional”, destacó Boleas. El funcionario explicó que el convenio representa un avance en el reclamo provincial por los recursos destinados a cubrir el desequilibrio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Asimismo, el ministro indicó que el acuerdo contempla avanzar con las auditorías correspondientes a ejercicios anteriores. Ese procedimiento permitirá determinar el stock total de la deuda que, según sostiene la Provincia, mantiene el Estado nacional con Entre Ríos en materia previsional.

Prevención y seguimiento de las obras

De esta manera, la reunión encabezada por Frigerio concentró su agenda en dos cuestiones consideradas prioritarias por el Ejecutivo: la preparación frente a un posible agravamiento de las condiciones climáticas y el saneamiento de las cuentas vinculadas al sistema previsional.

En materia climática, el Gobierno provincial continuará con el seguimiento de los ríos y las precipitaciones, mientras se mantendrá la articulación con los municipios para responder ante eventuales contingencias. El estado de las defensas y de la infraestructura vial también formará parte de las evaluaciones.

En paralelo, la administración provincial buscará avanzar con las auditorías previsionales para establecer el monto definitivo de los recursos pendientes. El acuerdo por $120.000 millones constituye, según expresaron desde el Ejecutivo, un primer paso para ordenar las cuentas relacionadas con el déficit de la Caja provincial.