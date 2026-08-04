Pensión por invalidez o viudez: cómo consultar el expediente en ANSES y cuánto se cobrará en agosto

El seguimiento del trámite puede realizarse de manera online a través de mi ANSES. Además, el organismo confirmó el aumento del 1,89% para jubilaciones, pensiones y asignaciones durante agosto.
La pensión por invalidez o viudez en ANSES puede consultarse de manera online a través de la plataforma mi ANSES, donde los beneficiarios o quienes iniciaron el trámite pueden verificar el estado del expediente sin necesidad de solicitar un turno ni concurrir a una oficina. El servicio está disponible las 24 horas desde una computadora o un teléfono celular.
La herramienta permite conocer en qué etapa se encuentra el trámite y revisar los últimos movimientos registrados en el expediente. De esta manera, quienes esperan la resolución de una pensión por invalidez o por fallecimiento (viudez) pueden controlar el avance de la gestión de forma gratuita y desde cualquier lugar.
Para acceder al seguimiento es necesario ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se debe ingresar al apartado Información personal, seleccionar Consulta de expediente, buscar el trámite correspondiente y verificar el estado actualizado.
Qué información permite consultar el expediente
Además del estado del trámite, el sistema muestra información relevante sobre el expediente. Los usuarios pueden conocer los movimientos registrados, la dependencia donde se encuentra la documentación, si el expediente ya fue digitalizado y, en caso de existir, si hay observaciones o documentación pendiente de presentación.
La consulta no está limitada únicamente a las pensiones por invalidez o por viudez. También pueden seguirse expedientes relacionados con jubilaciones, reconocimiento de servicios, reajustes, convenios internacionales y otras actuaciones previsionales iniciadas ante ANSES.
En caso de que el expediente permanezca sin novedades durante un período prolongado o el sistema indique que falta presentar documentación, el organismo recordó que es posible realizar consultas mediante Atención Virtual, evitando así la necesidad de concurrir personalmente a una oficina.
Aumento confirmado para las pensiones en agosto
De acuerdo al sitio iProfesional, ANSES también confirmó que durante agosto las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 1,89%, en línea con la actualización establecida por la fórmula de movilidad vigente.
En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, el haber mensual será de $293.842,15. A ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $363.842,15.
Por su parte, las pensiones por fallecimiento o viudez también recibirán el aumento del 1,89%. Sin embargo, el monto varía en cada caso, ya que depende del haber previsional que percibía o le correspondía a la persona fallecida, por lo que no existe un valor único para todos los beneficiarios.0