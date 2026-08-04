Ley de Tierras: convocan a una movilización este jueves en Paraná mientras el Senado debate el proyecto

Organizaciones ambientales, sociales, sindicales y políticas convocaron a una movilización en Paraná contra el proyecto de Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional. La protesta se realizará este jueves 6 de agosto, en coincidencia con la sesión convocada en el Senado para debatir la iniciativa. Nadia Burgos, integrante de la Multisectorial por los Humedales, explicó a Elonce los motivos del rechazo y sostuvo que las modificaciones anunciadas por el oficialismo no despejaron las preocupaciones.

La jornada comenzará a las 12 en Plaza 1º de Mayo, donde está prevista una volanteada que se extenderá hasta las 15. Posteriormente se realizará una concentración y, alrededor de las 16, los manifestantes marcharán hacia Casa de Gobierno.

“Vamos a estar en todo el país movilizándonos, rodeando el Congreso, pero también aquí en Paraná”, explicó Burgos.

Una convocatoria de diferentes sectores

La referente señaló que la protesta reunirá a diferentes espacios que cuestionan las modificaciones propuestas por el Gobierno nacional al régimen vigente sobre tierras rurales.

“Es una confluencia muy amplia de sectores. No solamente está la Asamblea en Defensa del Territorio, plurinacional, sino que también se suman sectores sindicales y políticos que nos nucleamos en la defensa de nuestro territorio”, indicó.

Según explicó Burgos, también habrá actividades en más de 10 ciudades de Entre Ríos, en el marco de una jornada nacional contra el proyecto.

El cambio del 15% al 25%

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el porcentaje de tierras que podrían quedar en manos extranjeras. La legislación vigente establece un límite del 15%, mientras que el nuevo dictamen anunciado por el oficialismo propone elevar ese máximo al 25%.

El cambio fue anunciado este martes por la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, luego de los cuestionamientos que recibió la propuesta original, que buscaba eliminar las restricciones porcentuales.

“Originalmente querían sacar todos los límites a la compra del territorio por extranjeros. Hoy dicen que quieren llevarlo al 25%, es decir, del 15 al 25.

Esto sigue siendo una alerta. Creemos que no se tiene que tocar la ley como está hoy porque hay que defender el territorio, los recursos y fundamentalmente los bienes comunes y estratégicos de nuestra población”, sostuvo Burgos.

La situación de Entre Ríos

Al analizar particularmente el escenario provincial, la integrante de la Multisectorial afirmó que actualmente ningún departamento entrerriano alcanzaría el límite permitido por la normativa vigente.

Según señaló, La Paz, Gualeguay y Concordia aparecen entre los departamentos con mayor proporción de tierras en manos extranjeras, aunque los porcentajes se mantendrían por debajo del tope actual.

“Son los departamentos que mayor concentración de tierra extranjera tienen y son departamentos que tienen extranjerizado como mucho casi un 9% del territorio. Es decir, no se llena ese cupo”, manifestó.

Las advertencias de la Multisectorial

Burgos cuestionó además la forma en que, según su interpretación, podría aplicarse el nuevo porcentaje establecido en el dictamen.

“El 15% es en términos municipal, departamental, provincial y nacional y el 25% sería en términos nacionales y generales. Cada provincia tendría que ver cómo lo implementa y ahí es donde está el peligro”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la organización considera que el nuevo esquema podría permitir una mayor concentración de tierras rurales en determinadas regiones. “Entre Ríos podría perder, por ejemplo, en manos extranjeras hasta dos departamentos enteros de su superficie”, advirtió Burgos.

Cuestionamientos vinculados al ambiente

La referente de la Multisectorial también planteó reparos sobre otros artículos incluidos en la iniciativa y sus posibles consecuencias sobre la legislación ambiental.

Entre ellos mencionó disposiciones vinculadas al manejo del fuego y al cambio de uso del suelo después de incendios, un punto especialmente sensible para las organizaciones ambientales entrerrianas debido a los reiterados incendios registrados en humedales e islas durante los últimos años.

“Hoy por hoy hay una ley que resguarda ese suelo que fue incendiado por hasta 60 años para que tenga que regenerarse. La ley que propone Milei tratar en el Congreso Nacional el jueves eliminaría esta prohibición del cambio de uso de suelo y esto sería una vía libre para la especulación inmobiliaria, para el avance de la frontera del agronegocio y para el avance de la frontera ganadera”, cuestionó.

La preocupación por ríos y humedales

Burgos también sostuvo que la organización analiza con preocupación las disposiciones que podrían involucrar terrenos atravesados por cursos de agua.

“Por cómo está escrita la ley, se permitiría también que los sectores extranjeros que compren las tierras puedan acceder en esa compra a los lagos, a los ríos, es decir, a todos los cauces hídricos”, afirmó.

Desde la Multisectorial vincularon ese punto directamente con la situación de los humedales entrerrianos. “Nuestros humedales están en peligro, por eso convocamos a que el próximo jueves llenemos las plazas también acá en Paraná”, expresó.

También cuestionan cambios sobre desalojos

Otro de los puntos señalados por Burgos estuvo relacionado con las modificaciones previstas en materia de desalojos. Según su interpretación del proyecto, las nuevas disposiciones podrían afectar no solamente situaciones de ocupación irregular, sino también a inquilinos ante incumplimientos contractuales.

“Todas las modificaciones que se hacen en relación con los desalojos ponen en peligro a quienes alquilamos porque dejarían discrecionalidad total a los dueños de las propiedades para que, si hay alguna demora en el pago del alquiler, por ejemplo, puedan ejecutar un desalojo de la vivienda en solamente 10 días”, afirmó.

La referente aclaró que se trata de uno de los aspectos que las organizaciones incorporaron a sus cuestionamientos y consideró necesario analizar su impacto sobre las familias que alquilan viviendas.

Marcharán hacia Casa de Gobierno

La jornada del jueves tendrá como punto inicial la Plaza 1º de Mayo y culminará frente a Casa de Gobierno. Paralelamente, organizaciones de otras localidades entrerrianas realizarán sus propias actividades.

El jueves habrá una manifestación en rechazo a la Ley de Propiedad Privada en Paraná

La movilización coincidirá con una jornada clave en el Congreso, donde el oficialismo buscará reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto luego de modificar el dictamen y establecer el nuevo límite del 25% para compradores extranjeros.

“Queremos decir que el río y la tierra no se venden, no se queman ni se saquean”, concluyó Burgos ante Elonce, al convocar a participar de las actividades previstas para este jueves.