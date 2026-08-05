Cesó la alerta de este miércoles y renovaron el aviso por tormentas y viento para toda Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que cesó la alerta que regía este miércoles para los departamentos Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador, mientras renovó las advertencias meteorológicas para este jueves, cuando todos los departamentos de Entre Ríos estarán alcanzados por fenómenos adversos.

De acuerdo con la actualización del organismo nacional, durante la mañana y la tarde del jueves estará vigente una alerta amarilla por tormentas en todo el territorio entrerriano. Posteriormente, entre la tarde y la noche, comenzará a regir una advertencia del mismo nivel por fuertes vientos.

De esta manera, si bien mejoraron las condiciones que habían motivado el aviso para el norte y noreste provincial durante este miércoles, el SMN anticipó un nuevo período de inestabilidad para el jueves, con lluvias, tormentas, fuertes ráfagas y posible caída de granizo.

Tormentas con ráfagas de hasta 90 km/h

Según detalló el organismo, el área será afectada durante el jueves por “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas”.

Los fenómenos podrán estar acompañados por intensas ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, caída de granizo, abundante precipitación en períodos cortos y frecuente actividad eléctrica.

En cuanto a las lluvias, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros. No obstante, el SMN advirtió que esas cantidades podrían ser superadas de manera puntual en aquellos sectores alcanzados por las tormentas más intensas.

El viento será protagonista hacia la tarde y noche

Además de la advertencia por tormentas, el SMN emitió una alerta amarilla por viento para la tarde y noche del jueves. El fenómeno también alcanzará a Entre Ríos tras el paso del período de mayor inestabilidad.

“El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 75 km/h”, precisó el organismo meteorológico.

El ingreso de estos vientos marcará así una segunda etapa de condiciones adversas durante la jornada, por lo que se recomendó prestar atención a las actualizaciones de los avisos oficiales.

Las recomendaciones ante las alertas

Frente a las tormentas, el SMN aconseja evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También recomienda desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de ingreso de agua a las viviendas.

Asimismo, se pide cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, además de retirar o asegurar los elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas. En caso de encontrarse al aire libre durante una tormenta, buscar refugio inmediato dentro de un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Ante los fuertes vientos previstos para la tarde y noche, se aconseja no permanecer debajo de árboles, postes, marquesinas o carteles publicitarios, asegurar objetos ubicados en el exterior de las viviendas y extremar las precauciones al conducir.