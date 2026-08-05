Lautaro Geminiani vuelve al fútbol paranaense para jugar el Regional con Neuquén

Atlético Neuquén confirmó la incorporación de Lautaro Geminiani como primer refuerzo para disputar el Torneo Regional Federal Amateur 2026. El defensor de 35 años regresará al fútbol paranaense después de su experiencia en Zamora de Venezuela.

La presentación fue realizada mediante las redes sociales del club, con imágenes del futbolista en el estadio Luis Alberto Renaud. “¡Bienvenido, Lauti!”, fue el mensaje elegido por la institución para anunciar su llegada.

El lateral derecho aportará experiencia a un plantel que comenzó a prepararse para afrontar una nueva participación en el certamen organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

Un refuerzo con extensa trayectoria

Lautaro Geminiani desarrolló buena parte de su carrera profesional en Patronato, club en el que se formó y con el que atravesó diferentes etapas. Integró el plantel que obtuvo el ascenso a Primera División en 2015 y posteriormente se consagró campeón de la Copa Argentina 2022.

El defensor también vistió las camisetas de Sarmiento de Junín y Racing de Córdoba. Su última experiencia fue en Zamora Fútbol Club, institución que compite en la máxima categoría de Venezuela.

Nacido en Paraná, Geminiani tendrá ahora su primera etapa en el conjunto del sur de la capital entrerriana. Su llegada representa una incorporación de jerarquía para una competencia caracterizada por la exigencia física y los extensos recorridos entre provincias.

Además de ocupar el lateral derecho, su experiencia en diferentes categorías aparece como un elemento importante para acompañar al resto del plantel durante la preparación y el desarrollo del torneo.

Neuquén comienza a conformar su plantel

La contratación de Lautaro Geminiani abre el mercado de incorporaciones de Neuquén para el Regional Amateur. El club trabaja en la conformación del equipo que representará a Paraná en una de las competencias más importantes del fútbol del interior.

El Pingüino buscará fortalecer su plantel antes del comienzo del campeonato, cuyo sistema reúne a instituciones de distintas ligas regionales y entrega ascensos al Torneo Federal A.

La presentación del jugador tuvo una rápida repercusión entre los simpatizantes. Geminiani también compartió el anuncio institucional en sus redes sociales, confirmando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Con su incorporación, Neuquén suma un futbolista con antecedentes en Primera División, Primera Nacional, torneos internacionales y una consagración nacional. El lateral comenzará próximamente los trabajos junto a sus nuevos compañeros en el estadio Luis Alberto Renaud.