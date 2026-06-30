Muestra de invierno del Club Neuquén: habrá exhibiciones, sorteos y servicio de cantina

La muestra de invierno del Club Neuquén volverá a reunir a las patinadoras de la institución en una jornada abierta al público. El evento se llevará a cabo el sábado 4 de julio desde las 16 horas y permitirá que las alumnas de todos los niveles exhiban el trabajo realizado durante la primera parte del año. Además de las presentaciones, habrá servicio de cantina y sorteos para quienes asistan.

En diálogo con Elonce, la profesora Jazmín Alem destacó la importancia del regreso de esta actividad y explicó cómo será la propuesta preparada por el club. “Estamos a full preparando la muestra de invierno, que hace rato no la hacemos. Este año decidimos mostrar un poco lo que venimos trabajando con las chicas de todos los grupos, desde el grupo de competición-que van a haber presentaciones solistas- a los inicial y maxi, que son los recreativos del club”, sostuvo en primer lugar.

La exhibición permitirá que cada grupo presente las coreografías y ejercicios desarrollados durante los entrenamientos, brindando a las familias y al público una oportunidad para acompañar el crecimiento deportivo y artístico de las patinadoras.

Foto: Elonce.

Una trayectoria que comenzó desde la infancia

Otra de las integrantes del cuerpo técnico, Juana, también compartió su experiencia dentro del club y contó cómo fue su evolución en la disciplina hasta convertirse en profesora.

“Empecé patín a los cuatro años y a los 16 empecé a dar clases en el grupo inicial, ayudando a la profesora principal. Ahora soy parte del plantel de técnicos y doy en clases iníciales y asisto al grupo de competición”, expresó.

Foto: Elonce.

Finalmente, ambas invitaron a la comunidad a participar de la jornada. “Será el sábado 4 de julio a partir de las 16 horas. Los esperamos a todos: va a haber servicio de cantina y sorteos”, informaron, al tiempo que remarcaron que la muestra será una oportunidad para compartir el trabajo realizado durante el año y seguir promoviendo el patín artístico dentro del Club Neuquén.