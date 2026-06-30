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Francia goleó a Suecia con un doblete de Mbappé y avanzó a octavos del Mundial 2026

Kylian Mbappé marcó dos goles y Bradley Barcola completó el triunfo por 3-0. Los dirigidos por Didier Deschamps enfrentarán a Paraguay por un lugar en los cuartos de final.

30 de Junio de 2026
Mbappé marcó un doblete y es goleador del Mundial junto a Messi.
Mbappé marcó un doblete y es goleador del Mundial junto a Messi. Foto: Infobae.

Kylian Mbappé marcó dos goles y Bradley Barcola completó el triunfo por 3-0. Los dirigidos por Didier Deschamps enfrentarán a Paraguay por un lugar en los cuartos de final.

La Selección de Francia derrotó con autoridad por 3-0 a Suecia y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, en un encuentro en el que volvió a brillar Kylian Mbappé con un doblete.

 

SHOW DE MBAPPÉ, GOLEADA DE FRANCIA Y CHAPA DE CANDIDATO | Francia 3-0 Suecia | RESUMEN | M78

 

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó el desarrollo del partido y generó numerosas situaciones de peligro para quedarse con una victoria sin sobresaltos.

 

Mbappé abrió el marcador a los 45 minutos del primer tiempo y amplió la diferencia a los 28 minutos del complemento, alcanzando así los 18 goles en Copas del Mundo. El restante tanto francés fue obra de Bradley Barcola, quien convirtió a los 7 minutos de la segunda etapa.

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

 

Con este resultado, Francia dio un nuevo paso en su objetivo de disputar su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo. El seleccionado europeo fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, donde perdió la definición frente a la Selección argentina.

 

En la próxima instancia, el equipo de Deschamps se enfrentará a Paraguay, dirigido por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

 

Foto: Infobae.
Foto: Infobae.

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