Francia goleó a Suecia con un doblete de Mbappé y avanzó a octavos del Mundial 2026

Kylian Mbappé marcó dos goles y Bradley Barcola completó el triunfo por 3-0. Los dirigidos por Didier Deschamps enfrentarán a Paraguay por un lugar en los cuartos de final.
La Selección de Francia derrotó con autoridad por 3-0 a Suecia y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, en un encuentro en el que volvió a brillar Kylian Mbappé con un doblete.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto dirigido por Didier Deschamps dominó el desarrollo del partido y generó numerosas situaciones de peligro para quedarse con una victoria sin sobresaltos.
Mbappé abrió el marcador a los 45 minutos del primer tiempo y amplió la diferencia a los 28 minutos del complemento, alcanzando así los 18 goles en Copas del Mundo. El restante tanto francés fue obra de Bradley Barcola, quien convirtió a los 7 minutos de la segunda etapa.
Con este resultado, Francia dio un nuevo paso en su objetivo de disputar su tercera final consecutiva en una Copa del Mundo. El seleccionado europeo fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, donde perdió la definición frente a la Selección argentina.
En la próxima instancia, el equipo de Deschamps se enfrentará a Paraguay, dirigido por el entrenador argentino Gustavo Alfaro, en busca de un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.