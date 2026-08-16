El PSG perdió contra Lens y es subcampeón de la Supercopa de Francia

El Lens dio el gran golpe de la Supercopa de Francia y derrotó 1-0 al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que llegaba como favorito después de conquistar la Supercopa de Europa. El conjunto del norte francés aprovechó la localía y se quedó con el segundo título de su historia.

El equipo dirigido por Luis Enrique presentó una formación con varios habituales suplentes y sufrió desde el comienzo ante un Lens que se mostró más intenso. A los 32 minutos, Udol envió un centro rasante al segundo palo y Florian Thauvin apareció sin marca para definir y poner el 1-0.

El PSG no encontró respuestas durante la primera parte y recibió otro golpe antes del descanso. Kyllian Antonio fue expulsado por una entrada con la plancha sobre Akliouche y dejó al Lens con diez jugadores para afrontar todo el segundo tiempo.

Risser, la figura del Lens

Con un jugador menos, el equipo local se replegó y cedió la iniciativa. El PSG se adueñó de la pelota y comenzó a generar situaciones, pero se encontró una y otra vez con una actuación sobresaliente del arquero Risser.

El guardameta respondió ante los remates de Doué, Zaire-Emery y Kvaratskhelia, entre otros. Ante la falta de respuestas, Luis Enrique decidió enviar al campo a Nuno Mendes y Ousmane Dembélé, dos de los habituales titulares que habían comenzado en el banco.

Sin embargo, el PSG no pudo quebrar la resistencia del Lens. Dembélé tuvo varias oportunidades, pero el arquero local sostuvo la ventaja y se convirtió en una de las grandes figuras de la consagración.

Sobre el final, Nuno Mendes también fue expulsado por un codazo a Pignard. El partido terminó entonces con diez jugadores por lado, pero el PSG no logró aprovechar los últimos minutos para alcanzar el empate.

El segundo título de la historia del Lens

Con el pitazo final, el Lens celebró una consagración histórica frente a un rival que llegaba como bicampeón de Europa y campeón de la Supercopa de Europa.

El conjunto del norte francés, que hace pocas temporadas alternaba entre Primera y Segunda División, consiguió así apenas el segundo título de su historia en sus 124 años de existencia.

El gesto de Luis Enrique

Una de las imágenes que dejó la jornada fue protagonizada por Luis Enrique después del partido. Mientras los jugadores del Lens levantaban el trofeo y festejaban la consagración, el entrenador del PSG permaneció a un costado observando la premiación.

Con la medalla de plata colgada, el técnico español siguió el festejo del rival y mostró una actitud de respeto pese a la derrota y a la frustración por el resultado.