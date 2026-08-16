Los Leones golearon a Japón y debutaron con triunfo en el Mundial

Los Leones tuvieron un sólido debut en el Mundial de hockey sobre césped y derrotaron 3-0 a Japón en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. El seleccionado argentino masculino comenzó así con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo que se disputa en Bélgica y Países Bajos.

El equipo dirigido por Lucas Rey abrió el marcador en el segundo cuarto. Lucas Toscani desvió una asistencia de Nicolás Keenan y puso el 1-0 para Argentina, que después sostuvo la ventaja ante un Japón que buscó el empate.

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En el tercer cuarto, los nipones generaron algunas situaciones, pero Tomás Santiago respondió con seguridad para mantener el arco argentino en cero. Los Leones también tuvieron sus oportunidades, incluido un remate de Tomás Domene que impactó en el travesaño.

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La definición llegó en el último cuarto. A los 53 minutos, Lucio Méndez Pin aprovechó una serie de rebotes y marcó el 2-0 con un remate de revés. Cuatro minutos más tarde, Maico Casella apareció frente al arco y empujó la bocha para establecer el 3-0 definitivo.

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Con este resultado, Argentina suma tres puntos y se ubica segunda en el Grupo A, detrás de Países Bajos, que goleó 5-1 a Nueva Zelanda. Los Leones volverán a jugar este martes a las 13 frente al seleccionado neerlandés, en un duelo clave por el liderazgo de la zona.

El objetivo del equipo argentino es igualar o superar el tercer puesto conseguido en el Mundial de 2014, disputado en La Haya, hasta ahora la única medalla de Los Leones en una Copa del Mundo.