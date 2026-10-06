Alerta por tormentas en Entre Ríos: siete departamentos están bajo nivel naranja

La alerta por tormentas en Entre Ríos fue actualizada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y alcanzará durante este miércoles 7 de octubre a toda la provincia, con nivel naranja en Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy y Colón. En esos departamentos, el período de mayor intensidad se prevé para la tarde.

La advertencia naranja implica la posibilidad de lluvias y tormentas fuertes y algunas localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo anticipó para las áreas alcanzadas por el nivel naranja acumulados de entre 50 y 80 milímetros, aunque esos registros podrían superarse de manera puntual. En el norte del Litoral, en tanto, los acumulados previstos podrían ubicarse entre 70 y 100 milímetros.

La alerta en Entre Ríos y otras zonas. Foto: SMN.

Siete departamentos bajo alerta naranja

La advertencia de mayor intensidad comprende a Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy y Colón durante la tarde del miércoles. Para esos departamentos también se mantiene una alerta amarilla durante otros períodos de la jornada.

Durante la mañana y hacia la noche, el área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se prevé que estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Para los períodos bajo alerta amarilla se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que también podrían ser superados de manera puntual en aquellos sectores donde se desarrollen los núcleos de tormenta más importantes.

Alerta amarilla para Paraná y el norte provincial

Por otra parte, Paraná, La Paz, Nogoyá, Diamante, Villaguay, Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador permanecerán alcanzados por una alerta amarilla por tormentas. En estos departamentos, la advertencia comenzará durante la tarde y se extenderá hacia la noche.

Según informó el organismo meteorológico, en esos sectores se esperan tormentas de variada intensidad y algunas podrían ser localmente fuertes. Los principales riesgos estarán asociados con precipitaciones abundantes en períodos breves, ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Los acumulados previstos para el centro y norte entrerriano se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían registrarse cantidades superiores de manera localizada. La intensidad de los fenómenos dependerá del desarrollo de las distintas áreas de tormenta.

Otras provincias alcanzadas por las advertencias

El sistema de tormentas no afectará únicamente a Entre Ríos. Las advertencias meteorológicas también alcanzan diferentes sectores del centro y norte del país, con niveles que varían según la intensidad prevista para cada región.

Entre las provincias con áreas bajo advertencia se encuentran Corrientes, Chaco, Santa Fe, Catamarca, Tucumán, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Neuquén. En algunas de ellas se establecieron alertas amarillas y naranjas según la zona.