Sistema de bajas presiones avanza en el país con alerta por tormentas en Entre Ríos: el pronóstico

REDACCIÓN ELONCE
Un potente sistema de bajas presiones en Argentina provocará tormentas, lluvias, nevadas y fuertes vientos. Anticipan un miércoles con más de medio país bajo alerta, mientras el SMN mantiene nivel amarillo por tormentas para toda Entre Ríos.
Un potente sistema de bajas presiones en Argentina avanzará desde el oeste hacia el centro y noreste del país y provocará un marcado período de inestabilidad, con tormentas potencialmente fuertes, abundantes lluvias, nevadas y ráfagas. El miércoles 7 será una de las jornadas de mayor impacto y Entre Ríos se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas.
Según explicó el meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored, el fenómeno comenzó a avanzar desde el océano Pacífico y atravesará la Cordillera de los Andes para reorganizarse y ganar intensidad sobre el centro de Argentina durante el miércoles.
El especialista señaló que el episodio abarcará desde el norte de la Patagonia hasta el extremo norte del país durante las próximas 48 a 72 horas. En ese contexto, más de la mitad del territorio argentino estará afectado, con distinta intensidad, por fenómenos asociados al sistema.
Tormentas fuertes avanzarán hacia el Litoral
A medida que el centro de bajas presiones se desplace hacia el este, las alertas meteorológicas se extenderán en la misma dirección y posteriormente hacia el noreste. Los principales fenómenos previstos son nevadas, lluvias persistentes, tormentas fuertes y vientos intensos.
Durante el martes 6, los primeros efectos se concentraron especialmente sobre Cuyo y el norte de la Patagonia. Uno de los fenómenos más significativos se produjo en la cordillera comprendida entre Neuquén y San Juan, con especial atención sobre Mendoza.
De acuerdo con el informe de Meteored, para sectores mendocinos se estimaron acumulaciones de nieve que podrían superar los 70 centímetros entre martes y miércoles. El SMN estableció allí una alerta naranja por nevadas.
Lluvias intensas y riesgo de tormentas severas
En las zonas más bajas, el sistema también generó lluvias persistentes de intensidad moderada y localmente fuerte. Neuquén y Río Negro permanecieron bajo alerta amarilla, con registros que podrían superar puntualmente los 40 milímetros.
En paralelo, durante el martes se esperaba el desarrollo de tormentas fuertes a severas sobre una franja comprendida por Mendoza, San Luis, el oeste de La Pampa y el sur de Córdoba. En sectores del sur mendocino y buena parte de San Luis, el nivel de alerta alcanzó el naranja.
Pero el mayor desplazamiento de la inestabilidad hacia el centro y este del país se producirá durante el miércoles. La reorganización del sistema favorecerá un deterioro generalizado de las condiciones y una intensificación del viento proveniente del este.
Miércoles con más de medio país bajo alerta
Según Garavaglia, durante el miércoles continuarán las lluvias persistentes sobre la franja norte de la Patagonia. En Río Negro podrían acumularse más de 30 milímetros solamente durante esa jornada.
Al mismo tiempo, las tormentas fuertes a severas avanzarán sobre las provincias centrales y posteriormente alcanzarán el centro del Litoral. Córdoba, norte de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se encuentran dentro de una extensa región alcanzada por alertas amarillas.
Meteored advirtió que algunas regiones podrían elevar el nivel de alerta a naranja en futuras actualizaciones oficiales. Garavaglia anticipó que será “un miércoles de mucha acción”, con posibilidad de granizo, fuertes ráfagas y precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros en los sectores más afectados.
Alerta amarilla para toda Entre Ríos
En Entre Ríos, el miércoles 7 de octubre estará marcado por las tormentas y la inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla que alcanza a todo el territorio provincial, aunque los períodos de vigencia varían según los departamentos.
De acuerdo con el organismo nacional, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundante precipitación en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
La mayor actividad se concentraría durante la tarde del miércoles, aunque en determinados sectores entrerrianos las condiciones adversas podrán prolongarse hacia la noche. El avance del sistema también estará acompañado por un descenso moderado de las temperaturas en buena parte del centro del país.
Qué se espera para jueves y viernes en Entre Ríos
Una vez que atraviese la provincia el núcleo principal de inestabilidad, el jueves 8 comenzará una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas. Durante las primeras horas todavía podría mantenerse abundante nubosidad en distintos sectores entrerrianos.
Con el transcurso de la jornada disminuirá la inestabilidad y se consolidarán condiciones más estables. Según los datos disponibles del SMN, no se anticipan para el jueves fenómenos de la intensidad prevista durante el miércoles y las temperaturas permanecerán dentro de valores templados.
El cambio será especialmente marcado después del episodio de tormentas: mientras el miércoles estará dominado por la inestabilidad y el riesgo de fenómenos localmente fuertes, durante el jueves la situación comenzará a normalizarse gradualmente.
Cómo continuará el viernes
Para el viernes 9, el panorama meteorológico será más estable en Entre Ríos, con menor presencia de nubosidad y sin alertas vigentes de acuerdo con la información disponible hasta el momento.
También se espera una recuperación de las temperaturas durante las horas de la tarde, luego del descenso asociado al sistema de bajas presiones y al período de tormentas previsto para mitad de semana.
De esta manera, el período tendrá dos etapas claramente diferenciadas en Entre Ríos: un miércoles con alerta amarilla, tormentas potencialmente fuertes y posibilidad de ráfagas y granizo; y una mejora progresiva entre jueves y viernes, cuando la provincia dejará atrás las condiciones más adversas.