Brasil volvió a abaratarse para los argentinos de cara a las vacaciones de verano de 2027, impulsado por una fuerte depreciación del real frente al dólar. La moneda estadounidense alcanzó una cotización de 5,94 reales, mientras que en Argentina el dólar minorista se ubicó en $1.585. Esta diferencia cambiaria amplió la ventaja de precios del país vecino y generó preocupación por una posible nueva salida millonaria de divisas vinculada con el turismo.

El movimiento fue significativo durante las últimas semanas. A comienzos de octubre, el dólar cotizaba a 4,97 reales, mientras que posteriormente llegó a 5,94, lo que representó una depreciación del real cercana al 17,5% frente a la moneda estadounidense. En Argentina, en cambio, la cotización minorista acumuló un incremento aproximado del 6,5% durante el período considerado.

La combinación hizo que los productos y servicios brasileños resultaran más económicos medidos en dólares, mientras que los precios argentinos continuaron aumentando. El escenario favoreció especialmente a quienes comenzaron a planificar sus vacaciones en las playas de Brasil, donde los gastos en alojamiento, gastronomía, supermercados y actividades recreativas pueden representar una diferencia importante en el presupuesto familiar.

Cuánto más rinden los dólares en Brasil

La nueva relación cambiaria modificó el poder de compra de los turistas argentinos. A principios de octubre, una persona que disponía de 1.000 dólares podía obtener 4.970 reales. Con la cotización de 5,94 reales por dólar, ese mismo presupuesto pasó a representar 5.940 reales.

La diferencia fue de 970 reales adicionales por cada 1.000 dólares, sin necesidad de incrementar el monto destinado al viaje. Este cambio favoreció los consumos cotidianos, especialmente en restaurantes, supermercados, excursiones, bebidas y compras personales.

Según un relevamiento publicado por iProfesional, Brasil resultó más barato que Argentina en 22 de los 29 productos y servicios turísticos comparados. La diferencia promedio de precios fue del 24% a favor del país vecino, aunque las variaciones dependieron del rubro y del establecimiento analizado.

Los precios de supermercados y restaurantes

Las diferencias se observaron en productos de consumo habitual. Una compra de cinco artículos de supermercado tenía un costo de $20.902 en Argentina, frente a $13.834 en Brasil, lo que representó una brecha del 33,8%.

En el caso de los restaurantes turísticos, los precios relevados también mostraron ventajas para Brasil. Un plato principal podía conseguirse entre $11.120 y $38.920, mientras que en Argentina los valores oscilaban entre $28.000 y $45.000 por persona.

El relevamiento también encontró diferencias en bebidas, artículos de playa y determinados productos de indumentaria. Estos valores correspondieron a los establecimientos incluidos en la comparación y pueden variar según el destino, la temporada y el tipo de cambio utilizado.

Los argentinos destinaron US$2.700 millones a consumos en el exterior

El antecedente del verano anterior volvió a generar preocupación por el impacto de los viajes internacionales sobre la demanda de dólares. Según registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre enero y marzo de 2026 se destinaron aproximadamente US$2.700 millones a cancelar gastos turísticos y otros consumos con tarjetas en moneda extranjera.

Durante enero, el monto fue cercano a los US$1.000 millones. En febrero alcanzó los US$900 millones y en marzo se ubicó alrededor de los US$800 millones, de acuerdo con las estimaciones del organismo monetario.

Sin embargo, estos registros no corresponden exclusivamente a gastos de turistas argentinos que viajaron al exterior. También incluyen operaciones con proveedores internacionales realizadas desde Argentina, por lo que no permiten determinar cuánto dinero se destinó específicamente a vacaciones en Brasil.

De todos modos, las cifras reflejaron la magnitud de los consumos en moneda extranjera durante los meses de verano. Con un real más depreciado y precios relativamente menores, el país vecino volvió a posicionarse como una alternativa competitiva para la próxima temporada.

La inflación argentina amplía la diferencia de precios

El abaratamiento de Brasil también estuvo relacionado con la evolución de los precios internos de ambos países. Durante octubre, la inflación argentina fue del 2,2%, mientras que en Brasil se ubicó en apenas 0,14%, según los datos citados en el informe.

En los primeros diez meses de 2026, Argentina acumuló una inflación del 26,3%, frente a un incremento del dólar cercano al 6% hasta octubre. Esa diferencia provocó un encarecimiento de los bienes y servicios argentinos medidos en moneda estadounidense.

A este fenómeno se sumó la depreciación del real, que redujo el valor en dólares de numerosos productos brasileños. La combinación amplió la brecha de precios entre ambos países y modificó las condiciones de competencia para el sector turístico.

Preocupación por la temporada de verano 2027

El nuevo escenario cambiario representó un desafío para los destinos turísticos argentinos, especialmente aquellos que compiten con las playas brasileñas durante el verano.

Ciudades como Mar del Plata y Pinamar deberán afrontar una temporada en la que Brasil aparece con precios más competitivos en distintos rubros, en un contexto de consumo interno debilitado.

La situación también tiene implicancias económicas más amplias. El encarecimiento relativo de Argentina puede afectar la competitividad de las exportaciones y favorecer las importaciones desde Brasil, principal socio comercial del país.

Además, la depreciación del real agregó presión sobre la estrategia cambiaria del ministro de Economía, Luis Caputo, basada en mantener la estabilidad del dólar como uno de los factores para moderar la inflación.

Con el dólar cerca de los seis reales, Brasil volvió a ganar atractivo para las vacaciones de los argentinos. La evolución de las cotizaciones y los precios durante las próximas semanas será determinante para establecer si esa ventaja se mantiene durante la temporada de verano 2027 y qué impacto tendrá sobre los viajes al exterior.