Un relevamiento de Fundar, basado en datos oficiales, reveló que Argentina perdió 32.429 empleadores entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. La caída alcanzó al 6,3% del total y afectó a 23 provincias. También disminuyó la creación de nuevas empresas.
Desde que asumió Javier Milei, Argentina registró una reducción de 32.429 empresas empleadoras, lo que representó un promedio de 32 menos por día entre noviembre de 2023 y agosto de 2026. Así lo indicó un informe elaborado por Fundar a partir de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que mostró una caída del 6,3% en la cantidad de empleadores con al menos un trabajador en relación de dependencia.
Según el relevamiento, en noviembre de 2023 había 512.357 empleadores registrados en el país, mientras que en agosto de 2026 la cifra descendió a 479.928. El retroceso llevó la cantidad de unidades empleadoras a niveles similares a los de julio de 2007 y acumuló 19 meses consecutivos de disminución.
El análisis también identificó una reducción generalizada en distintas actividades económicas y regiones del país. De los 18 sectores privados relevados, 14 registraron menos empleadores que al inicio de la actual gestión nacional. Además, 23 de las 24 jurisdicciones mostraron retrocesos, con Neuquén como única excepción.
Qué sectores perdieron más empresas desde 2023
El transporte y almacenamiento encabezó las caídas porcentuales, con una reducción del 18%, equivalente a 7.172 empleadores menos. Le siguieron las actividades inmobiliarias, que registraron una disminución del 14%, con 4.204 unidades menos.
La construcción también presentó un retroceso cercano al 10%, con 2.114 empleadores menos, mientras que la industria manufacturera perdió aproximadamente el 9% de sus unidades, equivalente a 4.423 empresas.
En contrapartida, algunas actividades registraron incrementos. Los servicios administrativos crecieron un 9,3%, mientras que las asociaciones y los servicios personales aumentaron un 5,2%.
Fundar planteó que parte de estas variaciones podría relacionarse con procesos de tercerización y cambios en las modalidades de contratación, aunque esos mecanismos no pueden determinarse únicamente a partir del número de empleadores.
Las provincias más afectadas por la caída
La Rioja registró la mayor disminución porcentual de empleadores, con una baja del 18,2% desde noviembre de 2023. Tierra del Fuego presentó una contracción del 16,3%, mientras que Catamarca acumuló una reducción del 14,4%.
Neuquén fue la única jurisdicción con un resultado positivo en el período analizado, al registrar un incremento del 1,8%. El informe vinculó su desempeño con la actividad energética asociada a Vaca Muerta, aunque destacó que durante el último año el crecimiento fue de apenas el 0,1%.
La distribución territorial mostró que la disminución no se limitó a una región ni a una actividad específica. El relevamiento incluyó jurisdicciones con diferentes perfiles productivos, desde provincias industriales hasta economías vinculadas con la minería y los servicios.
El impacto sobre las pequeñas, medianas y grandes empresas
Uno de los puntos centrales del informe fue la evolución de los empleadores según su cantidad de trabajadores. El ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que parte de las bajas correspondía a empresas pequeñas o a empleadores que modificaban su condición tributaria.
En esa línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había sostenido que la cantidad de empresas medianas y grandes se mantenía estable o registraba incrementos. Sin embargo, Fundar presentó datos que mostraron retrocesos en distintos segmentos.
Según el relevamiento, las empresas con más de 5.000 trabajadores registraron una disminución proporcional del 10,9% desde el inicio de la gestión. En el último año analizado, la mayor caída correspondió a las firmas de entre 2.500 y 5.000 empleados, con una reducción del 4,2%.
Las empresas más pequeñas concentraron la mayor cantidad de bajas
En términos absolutos, los empleadores con hasta cinco trabajadores explicaron 26.808 de las 32.429 unidades perdidas. Esta concentración estuvo relacionada con su mayor participación dentro del universo empresarial argentino.
El informe precisó que existían 165.566 empleadores con un solo trabajador, frente a apenas 114 con más de 5.000 empleados. Por ese motivo, las variaciones absolutas y porcentuales ofrecieron perspectivas diferentes sobre la evolución de cada segmento.
Fundar también sostuvo que, al comparar los primeros 33 meses de distintas administraciones desde 2003, la gestión de Milei registró la mayor reducción de empleadores en todos los tamaños considerados. El dato fue presentado como parte de una evaluación histórica del desempeño empresarial.
Cayeron las aperturas de nuevas empresas
Otro aspecto relevante surgió del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), dependiente de la Secretaría de Trabajo. Este organismo permite distinguir entre empresas que comienzan sus actividades y aquellas que dejan de operar.
Según los datos citados por Fundar, los cierres se mantuvieron alrededor de 77.000 anuales durante 2024 y 2025, una cifra similar a la registrada en 2023 e inferior a los niveles observados entre 2014 y 2019, cuando superaban los 85.000.
La principal diferencia apareció en las aperturas. Mientras que durante 2023 se habían registrado aproximadamente 80.000 nuevas empresas, en 2024 y 2025 esa cantidad descendió a unas 64.000 anuales, lo que representó una reducción del 20%.
El primer trimestre de 2026 registró un mínimo histórico
La disminución de nuevas unidades empresariales continuó durante los primeros meses de 2026. Entre enero y marzo se contabilizaron 15.231 aperturas, el registro más bajo para un primer trimestre desde 2002, de acuerdo con la comparación presentada.
La cifra representó una caída interanual del 17% y reflejó las dificultades para recuperar el ritmo de creación de empleadores. Fundar destacó que los registros de la SRT y del OEDE mostraron tendencias similares, con una disminución del 5,2% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026.
El informe cuestionó que la reducción empresarial pudiera explicarse exclusivamente mediante el concepto económico de destrucción creativa, que supone el reemplazo de actividades menos productivas por otras nuevas. Para la entidad, la menor cantidad de aperturas evidenció que ese proceso de renovación no estaba compensando las bajas.
Qué muestran los datos sobre la actividad empresarial
La evolución de los empleadores constituye uno de los indicadores utilizados para analizar la estructura productiva y el mercado laboral. Sin embargo, una disminución en los registros no equivale necesariamente a la misma cantidad de cierres definitivos, ya que también pueden intervenir fusiones, reorganizaciones o cambios en las modalidades de contratación.
El balance negativo reflejó que las incorporaciones no alcanzaron para compensar las salidas del registro. Además, la reducción de empleadores no permite establecer por sí sola cuántos puestos de trabajo se perdieron, una dimensión que requiere analizar las estadísticas específicas de empleo.
En ese contexto, el relevamiento de Fundar mostró que la cantidad de empresas empleadoras continuó disminuyendo hasta agosto de 2026, mientras que la creación de nuevas unidades permaneció por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno. La recuperación de las aperturas y la evolución del empleo registrado serán indicadores centrales para determinar si esa tendencia logra revertirse.