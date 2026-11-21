Desde las 19:30 horas, Boca sale en búsqueda de otro título internacional que le permita cortar una sequía de 18 años. Seguí las incidencias del partido.
Boca le gana 1 a 0 a Atlético Mineiro en la final de la edición 2026 de la Copa Sudamericana. El encuentro se juega en Barranquilla (Colombia), desde las 19:30 horas de este sábado.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
44 minutos: Ruan, amonestado
Es el primero del partido después de una infracción sobre Tomás Aranda.
38 minutos: tremenda tapada de Everson
El arquero de Atlético Mineiro rechazó el cabezazo a quemarropa de Lautaro Di Lollo.
30 MINUTOS: ¡AVIVADA DE MERENTIEL Y BOCA SE ACERCÓ AL SEGUNDO!
La Bestia anticipó un pase hacia atrás a Everson, pero se quedó con poco ángulo y buscó asociarse con Lautaro Blanco, quien resolvió mal pisado y mandó la pelota por encima del travesaño.
15 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Santiago Ascacibar agarró un rebote y mandó el balón al fondo de la red.
¡¡AHORA SÍ VALE, RUSO!! ¡¡ASCACÍBAR SE ENCONTRÓ CON LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/sanwf0L2an— SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026
11 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A BOCA JUNIORS!
Santiago Ascacíbar empujó la pelota a la red, pero la acción fue invalidada de manera correcta por un claro fuera de juego tras un centro de Sebastián Villa.
3 MINUTOS: ¡DEL BLOOPER DE EVERSON AL TRAVESAÑO DE MERENTIEL!
Al arquero se le escapó la pelota en el área chica y la Bestia no le acertó al arco en la primera ocasión de riesgo del compromiso.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Vitao, Renan Lodi, Kaua Pascini; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred; Bernard y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.