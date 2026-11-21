La mora de los préstamos a los hogares bajó por segundo mes consecutivo y se ubicó en el 12,20% en septiembre, según el Informe de Bancos del Banco Central. El indicador retrocedió 0,61 puntos porcentuales respecto de agosto, pero permaneció 4,9 puntos por encima del registro de un año antes.

La reducción respondió a una caída del 4,03% real en el saldo de préstamos en situación irregular. Al mismo tiempo, el financiamiento total destinado a las familias creció un 0,74% en términos reales.

El BCRA señaló que esta evolución coincidió con un mayor dinamismo de las refinanciaciones. También informó que algunas entidades transfirieron préstamos irregulares a partidas fuera de balance, un movimiento que debe considerarse al analizar la mejora.

Los préstamos personales concentran los mayores atrasos entre las principales líneas

Los créditos personales registraron una irregularidad del 16,6%, por encima del resto de las principales modalidades de financiamiento familiar. Las tarjetas de crédito presentaron un nivel del 11,2%.

En los préstamos con garantía prendaria, la mora alcanzó el 7,8%, mientras que en los hipotecarios fue del 1,6%. La categoría residual denominada “Otros” mostró un porcentaje superior, del 39,3%.

El indicador mide la relación entre el saldo de créditos irregulares y el financiamiento total. Por eso, su descenso puede responder tanto a una reducción de los préstamos con problemas como a un crecimiento de la cartera.

Las refinanciaciones superan los promedios históricos

En septiembre, el saldo refinanciado representó el 3,9% del crédito total a los hogares. El porcentaje quedó por encima del promedio del 1% observado durante la última década.

Entre los préstamos que ya estaban en situación irregular, las refinanciaciones alcanzaron aproximadamente el 24,1%. La referencia histórica para ese grupo era del 16%, según detalló el reporte oficial.

La consultora 1816 calculó que las familias acumularon refinanciaciones por $2,9 billones. Además, destacó que la irregularidad disminuyó en las 12 entidades con mayor participación en préstamos a hogares.

Qué ocurrió con el crédito al sector privado

Para el conjunto del sector privado, el ratio de irregularidad bajó 0,25 puntos porcentuales y cerró septiembre en el 7,50%. Pese a esa mejora mensual, se mantuvo 3,3 puntos por encima del nivel de septiembre de 2025.

El financiamiento irregular de ese conjunto cayó un 2,58% real, mientras que el crédito total aumentó un 0,67%. En las empresas, la evolución fue distinta: la irregularidad subió levemente al 3,82%, con un incremento mensual de 0,02 puntos porcentuales.

La consultora también observó una baja de las financiaciones clasificadas en Situación 2, que todavía no integran la cartera irregular. Aunque los datos muestran una moderación de la mora, el endeudamiento de los hogares continúa acompañado por una elevada utilización de mecanismos de refinanciación.