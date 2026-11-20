El 41% de los hogares con niños, niñas y adolescentes de la Argentina no consigue cubrir sus gastos corrientes, según un nuevo relevamiento de UNICEF. La proporción aumentó diez puntos porcentuales respecto de 2025 y representa aproximadamente 2,7 millones de hogares.

Los datos corresponden a la décima ronda de la Encuesta Rápida del organismo, realizada en septiembre de 2026. El estudio incluyó entrevistas presenciales a 1.865 hogares y tiene representatividad nacional.

El informe también mostró que el 50% de las familias tiene al menos una deuda. Para sostener sus gastos, los hogares buscaron ingresos adicionales, modificaron sus consumos y postergaron necesidades vinculadas con la salud y la crianza.

Las dificultades aumentaron respecto del año pasado

La insuficiencia de ingresos pasó del 31% en 2025 al 41% en 2026. Aunque permanece por debajo del 48% registrado en 2024, el resultado interrumpe la mejora observada durante el año anterior.

Entre los hogares con niños que reciben la Asignación Universal por Hijo, el 57% no logra afrontar los gastos mensuales. La proporción alcanza el 47% en los hogares con jefatura femenina y el 30% cuando el principal sostén económico tiene un empleo registrado.

El representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, sostuvo que resulta clave fortalecer mecanismos como la AUH, la Prestación Alimentar y las Asignaciones Familiares. También remarcó la necesidad de mantener su actualización para proteger a los sectores más vulnerables.

La mitad de las familias tiene deudas

El endeudamiento alcanzó al 50% de los hogares relevados, frente al 46% de 2025. Entre 2020 y 2024, ese indicador se había mantenido por debajo del 30%.

Dentro de los hogares endeudados, el 42% recurrió al financiamiento para comprar alimentos y el 26% para pagar servicios básicos y gastos de vivienda. Otro 11% tomó deuda para cancelar obligaciones anteriores y el 10% para afrontar necesidades de salud y educación.

El uso de tarjetas de crédito como mecanismo de endeudamiento pasó del 16% al 32% en un año. También aumentó el recurso a plataformas digitales y billeteras virtuales, del 7% al 18%, mientras disminuyeron las deudas con familiares y amigos.

Recortes en alimentos y atención médica

El 43% de los hogares con niños dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, catorce puntos más que en 2025. Además, el 60% comenzó a elegir productos más baratos como estrategia para sostener el consumo.

Los ajustes también alcanzaron las porciones y las comidas diarias. En el 12% de las familias, niñas, niños y adolescentes debieron reducir sus porciones, mientras que en el 9% dejaron de realizar alguna comida por razones económicas.

En salud, el 36% de los hogares postergó consultas médicas u odontológicas por falta de recursos, el porcentaje más alto de la serie. A su vez, el 21% suspendió la compra de medicamentos y el 44% dejó de pagar algún servicio durante al menos un mes.

Más trabajo y dificultades con la cuota alimentaria

El 55% de las familias indicó que alguno de sus integrantes necesitó un segundo empleo o changas para complementar los ingresos. La proporción llegó al 61% entre quienes reciben la AUH y al 58% en hogares monoparentales con jefatura femenina.

La encuesta de UNICEF también detectó que el 58% de las mujeres que deberían recibir cuota alimentaria no cobra ese dinero. El indicador asciende al 68% cuando se incorporan los pagos irregulares.

Frente a estos resultados, el especialista en Inclusión y Monitoreo del organismo, Sebastián Waisgrais, pidió priorizar a la infancia en el presupuesto. El planteo comprende tanto la protección de ingresos como las políticas de salud, educación, cuidados y vivienda, ante restricciones que afectan distintas dimensiones del desarrollo infantil.