En la localidad de La Paz, el SENASA inspeccionó la partida de arroz blanco elaborado a granel para consumo humano cumpliendo con los requisitos del vecino país.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó el envío a Chile de 56 toneladas de arroz blanco a granel para consumo humano producidas en la provincia de Entre Ríos.
La verificación fue realizada por profesionales de la Coordinación Regional de Protección Vegetal del Centro Regional Entre Ríos del SENASA, en un establecimiento ubicado en la localidad de La Paz. Durante la inspección, el equipo técnico efectuó el control físico de la mercadería, el muestreo representativo y la constatación de ausencia de plagas.
Asimismo, al tratarse de un envío a granel destinado al consumo humano, los agentes controlaron de manera exhaustiva las condiciones higiénico-sanitarias, de limpieza y de desinfección de las unidades de transporte terrestre, con el fin de prevenir plagas de almacenamiento y resguardar la inocuidad alimentaria del producto.
Emisión documental y agilización en frontera
Tras verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, los agentes del SENASA emitieron el certificado de exportación a través del sistema oficial de Certificación de Productos de Origen Vegetal (CERT-POV). El documento incluye un código QR con los datos del inspector certificante y de la carga.
Este mecanismo permite validar la documentación de forma ágil y segura, facilita el despacho aduanero terrestre en frontera y garantiza la trazabilidad del tonelaje transportado.
Con estos controles en origen, "el SENASA acompaña el desarrollo del sector arrocero entrerriano - una de las principales cadenas agroindustriales de la Provincia - y respalda la sanidad y confiabilidad de los alimentos argentinos en los mercados internacionales".