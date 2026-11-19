Las vacaciones en Florianópolis se perfilan como una de las alternativas elegidas por los argentinos para el verano 2027. A pocas semanas del inicio de la temporada, un relevamiento realizado por Cadena 3 en Praia Mole, una de las playas más conocidas de la isla brasileña, permitió conocer cuánto cuestan los alimentos, las bebidas y el combustible.

Ubicada en el sector este de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina, Praia Mole combina arena clara, vegetación y un mar abierto que atrae especialmente a los amantes del surf. El destino se encuentra a unos 28 kilómetros de Praia dos Ingleses y ofrece diferentes servicios turísticos.

El recorrido permitió identificar precios de referencia para quienes buscan calcular cuánto dinero necesitarán durante una jornada frente al mar. Entre los productos más consultados aparecen el choclo, las hamburguesas, las bebidas y la tradicional caipiriña brasileña.

Cuánto cuesta comer y beber en las playas de Florianópolis

Según el relevamiento, un choclo cuesta aproximadamente $4.500 argentinos, el mismo valor que una porción de queso asado o una brocheta de pollo o carne.

Para quienes prefieren otras opciones, el choripán y los sándwiches rondan los $7.500, mientras que las hamburguesas pueden conseguirse desde los $7.000.

En cuanto a las bebidas, un bidón de cinco litros de agua mineral cuesta alrededor de $3.800. Por su parte, una caipiriña tiene un precio de entre $9.000 y $10.500, dependiendo del establecimiento.

Los valores fueron convertidos a pesos argentinos y son orientativos, ya que pueden modificarse según la ubicación del comercio, la temporada y las fluctuaciones del tipo de cambio.

Cuánto cuesta la nafta para viajar a Brasil

El combustible constituye otro gasto importante para los turistas argentinos que deciden trasladarse en automóvil hacia las playas del sur brasileño.

Durante el recorrido se registraron precios de entre $1.800 y $2.100 por litro de nafta común, mientras que otras variedades se comercializaban entre $2.000 y $2.160.

En tanto, el gasoil presentaba valores de entre $2.100 y $2.330 por litro. Estos importes también fueron expresados en moneda argentina y pueden variar entre estaciones de servicio.

Dólar y real: qué tener en cuenta antes de viajar

Otro aspecto relevante para organizar las vacaciones es la cotización de las monedas utilizadas en Brasil.

El relevamiento señaló que el dólar tenía una referencia de entre 5,70 y 5,78 reales. Sin embargo, las casas de cambio ofrecían cotizaciones inferiores para los billetes estadounidenses, de entre 5,10 y 5,40 reales por unidad.

Por este motivo, resulta conveniente comparar las alternativas de cambio y considerar medios de pago electrónicos antes de viajar.

Praia Mole, una playa rodeada de naturaleza

Además de sus servicios gastronómicos, Praia Mole se destaca por sus aproximadamente 960 metros de extensión y sus paisajes naturales.

El acceso atraviesa sectores de vegetación, senderos arbolados y miradores desde donde se pueden observar diferentes vistas del océano Atlántico.

La playa también cuenta con bares y paradores ubicados sobre las laderas de los morros. No obstante, sus olas, corrientes y profundidad requieren especial precaución al ingresar al agua, particularmente para quienes no conocen el lugar.