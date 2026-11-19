La ciudad brasileña de Balneário Camboriú, uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos, se prepara para la temporada de verano 2026-2027 con una agenda de espectáculos y actividades que podría incluir una presentación de la cantante colombiana Shakira durante los festejos de Año Nuevo.

Las negociaciones para que la artista se presente el próximo 31 de diciembre en la playa central están muy avanzadas, aunque todavía resta la confirmación oficial del espectáculo.

La presentación se realizaría durante la celebración de bienvenida al 2027, en el marco del festival Verão Atmosphere Brazil 2027. La información fue difundida por el equipo periodístico de Radio Menina, mientras que se espera el anuncio oficial.

Reconocida mundialmente por éxitos como “Waka Waka”, “Hips Don't Lie” y “Chantaje”, Shakira podría convocar a una multitud en la zona costera de Balneario Camboriú.

Las expectativas apuntan a una celebración especial para los residentes y turistas que elijan este destino brasileño para recibir el 2027.

La programación del festival contempla otras fechas en Brasil, entre ellas una presentación en Fortaleza, prevista para el 9 de enero. También figura una segunda fecha en Santa Catarina, el 2 de enero, aunque todavía no se confirmó qué artistas participarán.

Balneário Camboriú puso en marcha una nueva edición de Viva o Natal BC, una propuesta que incluye iluminación especial, carrozas y desfiles temáticos a lo largo de la Avenida Atlântica, frente a la playa central.

Una de las principales novedades de este año es la extensión de la decoración navideña por la costanera, con árboles iluminados y estructuras ornamentales distribuidas entre Barra Norte y Barra Sul.

El espectáculo también incorpora cinco carrozas alegóricas que recorren la avenida durante los desfiles, organizados por la Municipalidad a través de su Secretaría de Turismo.

Las presentaciones se realizan todos los miércoles y sábados, a partir de las 19.30, hasta el 23 de diciembre, como parte de una programación que contempla 12 desfiles durante la temporada navideña.