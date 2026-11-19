La devaluación del real brasileño del 16% en las últimas semanas impulsó la demanda de viajes a Brasil para el verano 2027, con incrementos superiores al 200% en algunos destinos turísticos. La depreciación de la moneda del país vecino, combinada con la relativa estabilidad del dólar en Argentina, abarató los costos de alojamiento, gastronomía y servicios para los turistas argentinos, mientras generó preocupación por sus posibles consecuencias sobre el comercio bilateral.

Desde las elecciones presidenciales brasileñas del 26 de octubre, el tipo de cambio pasó de 4,96 a 5,78 reales por dólar. En otras palabras, mientras el mes pasado se necesitaban más de $ 300 para comprar 1 real, ahora se requieren menos de 270 pesos. Esta variación redujo el costo relativo de las vacaciones en Brasil y amplió la diferencia de precios con los destinos de la costa atlántica argentina, que enfrentan mayores dificultades para competir.

Según datos de Despegar, Brasil concentró el 30% del turismo emisivo argentino durante 2026, con aproximadamente 2,5 millones de viajes. Río de Janeiro y Florianópolis se mantuvieron entre los destinos preferidos, aunque las localidades del Nordeste registraron los mayores incrementos en las búsquedas y contrataciones, según publicó Clarín.

Los destinos de Brasil con mayor crecimiento

Entre los destinos internacionales de mayor expansión se destacaron Recife, Maceió y Natal, con aumentos superiores al 200%. También crecieron las consultas y operaciones para Balneário Camboriú (+112%), Maragogi (+80%), Búzios (+75%), Praia da Pipa (+67%) y Fortaleza (+56%).

La demanda mostró además una marcada preferencia por los paquetes turísticos, que concentraron casi el 53% de las operaciones hacia Brasil. La posibilidad de contratar alojamiento y transporte de manera conjunta, junto con las alternativas de financiación, contribuyó al crecimiento de las ventas.

Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay, explicó que “esta tendencia también se reflejó en la última edición de Cyber Monday, donde Brasil fue el gran protagonista de las ventas internacionales y las operaciones en dólares alcanzaron el 46% del total, impulsadas por opciones de financiación”.

En el mercado turístico argentino también se registraron aumentos en la demanda de destinos nacionales, encabezados por Mar del Plata (+100%), Mendoza (+88%), Córdoba (+42%), Salta (+42%) e Iguazú (+25%). Buenos Aires y Bariloche continuaron entre las opciones más elegidas.

Cuánto se abarataron las vacaciones en Brasil

La consultora Analytica estimó que, pese a la caída interanual del 13,1% en los viajes a Brasil entre enero y agosto, el volumen de turistas argentinos hacia ese país se mantuvo en niveles históricamente elevados. Fue el segundo registro más alto para ese período, solamente superado por 2025.

El director de la consultora, Claudio Caprarulo, calculó que “para el turista, Brasil ya está un 11,4% más barato que entre enero y febrero de 2025 y un 17% más barato que en el mismo período de este año”.

La diferencia respondió principalmente al movimiento de las monedas. Mientras el real perdió valor frente al dólar, la cotización estadounidense en Argentina registró una variación cercana al 2% durante el mismo período. Como resultado, los gastos realizados en moneda brasileña se volvieron relativamente más accesibles para quienes viajan desde Argentina.

Preocupación por el turismo y el comercio bilateral

La depreciación del real también generó inquietud en el sector turístico argentino, especialmente entre los operadores de la costa atlántica bonaerense, que compiten con las playas brasileñas durante la temporada de verano.

Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, que representa a establecimientos de cuatro y cinco estrellas, advirtió sobre las dificultades para reducir los precios. “Las actualizaciones de valores están por debajo de la inflación, así que no hay mucho margen para reaccionar”, señaló.

El impacto potencial se extendió al comercio exterior. Brasil es el principal socio comercial de Argentina y uno de los destinos más importantes para las exportaciones industriales, especialmente las automotrices. Durante los últimos cinco años, aproximadamente cuatro de cada diez exportaciones argentinas hacia ese mercado correspondieron a vehículos.

Un real más débil puede encarecer los productos argentinos para los compradores brasileños y abaratar las importaciones provenientes de Brasil. Sin embargo, los especialistas señalaron que la magnitud de esos efectos dependerá también de la actividad económica y de las decisiones de política monetaria de ambos países.

Qué dicen los economistas sobre la devaluación

El economista de FIEL, Fernando Navajas, consideró que la depreciación del real no necesariamente provocará un cambio significativo en el intercambio comercial. “No espero que una devaluación del 16% tenga un efecto muy importante en la balanza comercial, China te debilita los efectos bilaterales”, sostuvo.

No obstante, planteó que el movimiento cambiario podría modificar las decisiones de los turistas argentinos. “Quizás pueda haber un efecto adelantamiento de compra de pasajes ante la posibilidad de que el dólar suba”, explicó.

Por su parte, Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral, advirtió sobre los riesgos de una política económica brasileña que profundice las diferencias cambiarias. “Un plan heterodoxo en Brasil sería lo más desventajoso para la actividad y el turismo y muy malo para la provincia de Buenos Aires, que depende de exportarle a ese país”, afirmó.

El impacto sobre la salida de dólares

El crecimiento de la demanda turística hacia Brasil también volvió a poner el foco sobre la salida de divisas por viajes al exterior. Según los datos de la balanza de pagos, durante el primer semestre de 2026 se registró un déficit de 4.461 millones de dólares en la cuenta de viajes.

Aunque ese resultado representó una reducción interanual del 12,9%, constituyó el cuarto mayor déficit para un primer semestre, medido en moneda constante, desde el inicio de la serie en 2006.

En este contexto, la evolución del real y del dólar será uno de los factores que influirán en las decisiones de los turistas argentinos para el verano 2027, mientras los sectores turístico e industrial siguen de cerca sus posibles consecuencias sobre la actividad económica.