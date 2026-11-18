Carne vacuna: aumentó más que la inflación y cayó el consumo.

El consumo de carne vacuna en Argentina cayó un 11,2% interanual en octubre de 2026, mientras que los precios de los principales cortes aumentaron por encima de la inflación general.

Según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), cada habitante consumió, en promedio, 5,6 kilos menos de carne vacuna al año respecto del registro de octubre de 2025.

El relevamiento indicó que el consumo aparente durante los primeros diez meses del año alcanzó 1,698 millones de toneladas, lo que representó una reducción de 221.100 toneladas frente al mismo período del año anterior.

En tanto, el promedio móvil de los últimos doce meses ubicó el consumo anual por habitante en 44,5 kilos, una cifra que reflejó el retroceso de la demanda interna en un contexto de incrementos sostenidos en los precios minoristas.

Los aumentos de la carne superaron la inflación

El informe de CICCRA reveló que el rubro carnes y derivados acumuló un incremento interanual del 38,9% en octubre, mientras que la inflación general alcanzó el 33%. Sin embargo, durante ese mes los precios del sector registraron una leve disminución promedio del 0,1%.

Al explicar la evolución de los valores, la entidad señaló que "el alza fue producto de la menor oferta de hacienda para faena". También precisó que la variación interanual se redujo 3,6 puntos porcentuales respecto de septiembre.

En el caso específico de los cortes vacunos, el incremento promedio llegó al 44,5% interanual, mientras que el pollo aumentó un 28,6%. De esta manera, la carne vacuna se encareció un 12,4% en relación con la carne aviar durante los últimos doce meses.

Qué cortes de carne aumentaron más

Entre los cortes relevados, la carne picada común encabezó los incrementos con un 47,2% interanual. Le siguieron el cuadril, con un 45%; el asado, con un 44%; la nalga, con un 43,7%; y la paleta, con un 42,8%.

Por su parte, las hamburguesas congeladas registraron un aumento del 52,3% respecto de octubre de 2025, superando las variaciones observadas en los cortes tradicionales.

Las exportaciones crecieron mientras cayó el consumo interno

En contraste con la retracción del mercado doméstico, las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 6,9% interanual en volumen durante los primeros diez meses de 2026.

Según CICCRA, este crecimiento estuvo impulsado principalmente por las mayores ventas a Estados Unidos, "en el marco de la ampliación del cupo con acceso preferencial concedido por el gobierno de aquel país a la Argentina a fines de 2025".

Así, el sector registró una evolución diferente entre el mercado interno y las ventas externas, con una caída del consumo por habitante y un incremento de los envíos internacionales.