La Obra Social de Entre Ríos informó sobre las facilidades que ofrece su sede Paraná II, ubicada en avenida Francisco Ramírez 2559. El espacio cuenta con estacionamiento propio y atención preferencial para adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad, entre otros afiliados.
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) destacó los servicios de su nueva sede Paraná II, ubicada en avenida Francisco Ramírez 2559, en inmediaciones de la terminal de ómnibus. El establecimiento cuenta con instalaciones renovadas, estacionamiento propio y un sistema de atención prioritaria destinado a afiliados que requieren acompañamiento especial.
Desde el organismo provincial señalaron que el espacio fue acondicionado para facilitar los trámites y consultas presenciales, mediante ambientes amplios, accesibles y funcionales. Según indicaron, la organización de las instalaciones busca agilizar las gestiones y reducir los tiempos de espera.
La nueva ubicación también permitió ampliar las alternativas de atención en Paraná y distribuir las oficinas fuera del sector comprendido por los bulevares, donde anteriormente se concentraban tres dependencias de la obra social.
Atención prioritaria para afiliados
Uno de los principales servicios de la sede Paraná II es el circuito de atención prioritaria, destinado a personas mayores, embarazadas, personas con discapacidad o movilidad reducida y pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos.
Esta modalidad contempla una atención personalizada para quienes necesitan asistencia especial durante sus gestiones. El objetivo, según explicó OSER, es brindar respuestas más rápidas y adecuadas a las necesidades de cada afiliado.
Además, el edificio dispone de estacionamiento exclusivo para vehículos de afiliados, lo que facilita el ingreso a las instalaciones y evita inconvenientes para quienes concurren a realizar trámites.
OSER busca extender las mejoras a otras sedes
El presidente de OSER, Mariano Gallegos, se refirió a las características de las nuevas instalaciones y al proceso de modernización de la obra social. "Queremos que cada afiliado que se acerque a nuestras oficinas encuentre una atención más rápida, cómoda y cercana. Mejorar las instalaciones también es mejorar la calidad del servicio, porque significa respetar el tiempo de las personas y facilitarles sus gestiones", destacó.
Asimismo, el funcionario adelantó que el objetivo es extender estas condiciones a otras dependencias provinciales. "Estamos trabajando para que estas mejoras lleguen progresivamente a todas las sedes de la provincia", afirmó.
La iniciativa forma parte de un proceso de modernización de OSER, que contempla el fortalecimiento de la atención presencial y personalizada, junto con la incorporación de herramientas digitales y canales de autogestión para simplificar los trámites de sus afiliados.