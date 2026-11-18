La "banda del túnel" de San Isidro fue desarticulada por la Policía Federal Argentina (PFA) tras una extensa investigación que permitió identificar a los presuntos responsables del intento de robo a una entidad bancaria ocurrido en 2024. El operativo incluyó 19 allanamientos y terminó con tres detenidos, entre ellos el señalado como organizador de la estructura delictiva.

Según informó la fuerza federal, la organización también planificaba nuevos asaltos a sucursales bancarias de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Los investigadores determinaron que el grupo estaba integrado por ciudadanos argentinos, uruguayos e italianos, quienes habrían participado en tareas de financiamiento, logística y excavación.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), con intervención de la Fiscalía de San Isidro, encabezada por Patricio Ferrari. Además, algunos de los sospechosos estarían vinculados con robos cometidos en viviendas de alto poder adquisitivo de la Ciudad de Buenos Aires.

(PFA)

El túnel de 150 metros que descubrieron por accidente

El caso comenzó en agosto de 2024, cuando un transeúnte encontró una varilla metálica que sobresalía de la vía pública. El hallazgo permitió descubrir un túnel clandestino de aproximadamente 150 metros, construido desde un local comercial hasta las inmediaciones de las bóvedas de un banco ubicado sobre calle Chacabuco al 400, en San Isidro.

En aquella primera etapa fueron detenidos cuatro ciudadanos uruguayos, señalados como responsables materiales de la excavación, y otro sospechoso apodado “Johny”, presuntamente encargado de organizar traslados fluviales clandestinos en Tigre.

Sin embargo, la investigación inicial no había logrado establecer quiénes financiaron la obra ni identificar completamente a las personas que participaron en el alquiler del inmueble utilizado para comenzar la excavación.

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Planeaban nuevos robos en Recoleta y Chivilcoy

En agosto de 2025, una presentación ante el Ministerio de Seguridad Nacional alertó sobre la existencia de una organización que pretendía repetir el procedimiento en otras dos sucursales de la misma entidad bancaria.

Los objetivos identificados estaban ubicados sobre calle Quintana, en el barrio porteño de Recoleta, y en la localidad bonaerense de Chivilcoy. A partir de esa información, la Policía Federal profundizó las tareas de inteligencia para determinar cómo operaba el grupo.

Como medida preventiva, la sucursal de Recoleta reforzó sus controles de seguridad y trasladó sus instalaciones en octubre de 2025. Según la PFA, esa decisión permitió frustrar el robo que los sospechosos proyectaban concretar.

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Cómo ocultaban sus identidades para organizar los golpes

Los investigadores analizaron comunicaciones telefónicas, tarjetas SIM, números de identificación de dispositivos y registros de antenas. Estas tareas permitieron detectar un sistema de ocultamiento mediante líneas registradas a nombre de terceros.

De acuerdo con la información oficial, algunas líneas estaban inscriptas con identidades de reconocidos exfutbolistas y figuras del espectáculo. También se identificaron comunicaciones entre presuntos líderes, operadores logísticos y personas alojadas en establecimientos penitenciarios bonaerenses.

La investigación estableció que la organización utilizaba contratos inmobiliarios fraudulentos para alquilar propiedades desde las cuales iniciar las excavaciones. Además, empleaba equipamiento especializado, como sistemas de ventilación, encofrados y rieles para retirar materiales.

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Identificaron al presunto líder de la organización

La Policía Federal señaló que el principal organizador tenía antecedentes vinculados con un robo bancario ocurrido en 2010 sobre avenida Callao, en la Ciudad de Buenos Aires.

También identificó a un supuesto operador logístico relacionado con empresas y oficinas porteñas, y a otro sospechoso conocido como “El Tano” o “El Primo Italiano”, a quien atribuyen la gestión de contratos fraudulentos y la coordinación internacional.

Entre las personas investigadas también figura Marcelo D'Alessio, condenado anteriormente por delitos de extorsión, inteligencia ilegal, asociación ilícita y amenazas. La fuerza indicó que algunos integrantes del grupo estarían relacionados con robos en departamentos de lujo, presuntamente facilitados por cerrajeros y personal doméstico.

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Diecinueve allanamientos y tres detenidos

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N.º 1 de San Isidro, a cargo de Ricardo José Costa, ordenó 19 allanamientos en distintos puntos de la Ciudad y provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos se realizaron en localidades como Ciudad Evita, Ramos Mejía, Rafael Castillo, Ituzaingó, Merlo, Avellaneda, Villa Domínico, La Plata y Turdera. También incluyeron establecimientos penitenciarios de Sierra Chica y Ezeiza.

Como resultado, fueron detenidos tres hombres mayores de edad, dos argentinos y un uruguayo. Además, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento, herramientas utilizadas para excavaciones, prendas de vestir y documentación considerada relevante para la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación sobre los demás involucrados. Según informó la PFA, se les atribuyen los delitos de robo agravado en grado de tentativa y daño agravado, en el marco de las actuaciones judiciales correspondientes.