Tres jóvenes fueron aprehendidos en Gualeguaychú durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre, tras un operativo que comenzó cuando un auto eludió un control caminero. El seguimiento se extendió desde la Ruta Nacional 14 hasta la zona de la Terminal.

El episodio comenzó alrededor de las 3:20, a la altura del cruce con la Ruta Provincial 16. Según el reporte policial, un Renault 9 pasó por la colectora para evitar el puesto de control y siguió por la Ruta 14 en sentido sur-norte.

Efectivos de Prevención y Seguridad Vial iniciaron el seguimiento por distintas calles de Gualeguaychú. Al llegar a la zona de Rosa Regazzi y Blas Parera, los ocupantes dejaron el auto y escaparon a pie.

Del auto a la moto

Tras el abandono del Renault 9, la Jefatura Departamental desplegó un rastrillaje con efectivos de distintas dependencias. Durante la búsqueda, los agentes vieron a dos de los involucrados subir a una motocicleta y continuar por las calles de la ciudad.

La huida en moto terminó en la esquina de Asisclo Méndez y Goldaracena, donde intervino personal del Comando Radioeléctrico. En ese punto, los efectivos interceptaron a quienes se desplazaban en el rodado.

Con intervención de la Fiscalía en turno, el operativo concluyó con la aprehensión de dos jóvenes de 19 años y un hombre de 26. Los tres fueron trasladados a la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y quedaron imputados por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Secuestraron los dos vehículos

La Policía secuestró la Honda Wave utilizada durante la huida. De acuerdo con el reporte, la moto circulaba sin patente colocada y tenía suprimidas las numeraciones del motor y del chasis.

El personal del Puesto Caminero también secuestró el Renault 9 que había quedado en la zona de Rosa Regazzi y Blas Parera. El auto quedó a disposición para las actuaciones y pericias correspondientes.