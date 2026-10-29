Robó una moto, escapó de la Policía y fue detenido tras una persecución

Un hombre de 33 años fue detenido en Concordia tras una persecución policial, luego de ser identificado cuando circulaba en una motocicleta que había sido denunciada como robada. El procedimiento se realizó durante la tarde del martes y estuvo a cargo de efectivos de Comisaría Octava.

La intervención comenzó cuando el personal policial tomó conocimiento de la sustracción de un motovehículo y desplegó tareas de búsqueda para localizarlo.

Durante el operativo, los uniformados observaron a un hombre que circulaba en una moto cuyas características coincidían con las del rodado denunciado.

Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso intentó escapar y se inició una persecución por distintos sectores de la ciudad. Finalmente, fue interceptado y reducido en inmediaciones de las calles Moulins y Los Malvones.

Tras detener al conductor, los policías verificaron el vehículo y confirmaron que se trataba de una Motomel Skua de 150 centímetros cúbicos, que había sido denunciada como sustraída momentos antes. La motocicleta fue secuestrada formalmente.

El procedimiento fue informado al fiscal interviniente, Mario Figueroa, quien dispuso la aprehensión del hombre en el marco de la investigación por el robo del rodado, resistencia a la autoridad y daños agravados a bienes del Estado.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica, que realizó las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.