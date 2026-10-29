Confirmaron el bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados en noviembre

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre de 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1296/2026 y alcanza a beneficiarios de distintas prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Según lo dispuesto en el artículo 1° del decreto, el refuerzo tendrá un monto máximo de $70.000 y se abonará durante noviembre. La suma que recibirá cada titular dependerá del total de sus haberes previsionales y de los límites establecidos en la normativa.

El decreto indica que el beneficio abarca a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de determinadas pensiones no contributivas.

Quiénes recibirán el bono extraordinario de ANSES

El artículo 2° del Decreto 1296/2026 estableció que el bono extraordinario previsional será liquidado a los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados que perciban prestaciones contributivas a cargo de ANSES, comprendidas en los regímenes establecidos por la normativa.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez o invalidez.

Madres de siete hijos o más que perciban pensiones no contributivas.

Titulares de otras pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago esté a cargo de ANSES.

La normativa también incluye determinadas prestaciones correspondientes a regímenes nacionales anteriores, regímenes especiales derogados y cajas provinciales o municipales transferidas a la Nación, siempre que cumplan las condiciones establecidas.

Cómo se calculará el bono de hasta $70.000

El decreto establece que los beneficiarios cuyos haberes totales sean iguales o inferiores a la jubilación mínima garantizada recibirán el bono completo de $70.000.

En cambio, quienes perciban un importe superior al haber mínimo podrán cobrar un bono de menor valor, calculado hasta alcanzar el límite equivalente a la suma de la jubilación mínima y los $70.000 establecidos como refuerzo máximo.

Para determinar el importe correspondiente, ANSES tendrá en cuenta la suma de todas las prestaciones vigentes que perciba cada titular.

De esta manera, el decreto fija dos criterios para la liquidación: el pago completo para quienes no superen el haber mínimo y un monto proporcional para quienes perciban ingresos previsionales superiores, dentro del límite establecido.

El bono no tendrá descuentos

El artículo 7° determina que el bono extraordinario tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para ningún otro concepto.

Asimismo, el decreto establece que, para acceder al pago, las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante el mes en que se efectúe la liquidación.

En el caso de las pensiones con varios copartícipes, la normativa dispuso que todos serán considerados como un único titular a los efectos de percibir el bono, independientemente de la cantidad de beneficiarios que compartan la prestación.