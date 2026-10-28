Vacaciones en Brasil: cuánto costarán la cerveza, la nafta y el alojamiento tras la caída del real

La devaluación del real brasileño tras la victoria electoral de Lula da Silva redujo el costo en pesos de distintos consumos turísticos. Una cerveza cuesta desde $1.938 y el litro de nafta ronda los $1.816. Qué ocurre con los alojamientos y cuánto pueden ahorrar los argentinos.
Las vacaciones en Brasil podrían resultar más económicas para los turistas argentinos tras la devaluación del real brasileño, registrada luego de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales. La caída de la moneda del país vecino redujo el equivalente en pesos de consumos habituales como cerveza, comidas, combustible, transporte y compras de supermercado.
El movimiento cambiario se produjo después del balotaje del domingo 25 de octubre, en el que Lula obtuvo el 51,76% de los votos válidos frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro. La reacción de los mercados financieros provocó una depreciación del real, que llegó a superar el 12% frente al dólar durante las primeras operaciones del lunes.
Según datos difundidos por Reuters, la moneda brasileña cerró alrededor de 5,41 reales por dólar. En su relación con el peso argentino, la cotización vendedora pasó de $307,30 el viernes 23 de octubre a $284,62 el lunes 26, lo que representó una reducción del 7,38% en apenas una jornada bursátil.
Cuánto cuesta comer en Brasil con el nuevo valor del real
La caída del real modificó las estimaciones de gastos para quienes proyectan viajar a las playas brasileñas durante el verano. Aunque los precios de los productos y servicios no cambiaron necesariamente en moneda local, los argentinos necesitan menos pesos para afrontar los mismos consumos.
De acuerdo con un relevamiento elaborado por Infobae sobre datos de Reuters y Numbeo, una comida en un restaurante económico cuesta aproximadamente 35 reales. Con la nueva cotización, ese importe equivale a $9.962, mientras que antes de la devaluación representaba $10.756. La diferencia alcanza los $794 por comida.
En el caso de una cena para dos personas en un restaurante de gama media, con tres pasos y sin bebidas, el precio promedio se ubica en 167,11 reales. Su equivalente actual es de $47.563, lo que representa un ahorro cercano a $3.790 respecto del valor calculado antes de las elecciones.
Cuánto cuesta una cerveza en las playas de Brasil
Uno de los consumos más habituales durante las vacaciones es la cerveza, cuyo precio también se volvió más accesible en pesos argentinos como consecuencia del movimiento cambiario.
Una cerveza nacional tirada de medio litro tiene un precio promedio de 10 reales, equivalentes a $2.846. Antes de la depreciación de la moneda brasileña, ese mismo consumo representaba $3.073. De esta manera, la diferencia alcanza los $227 por vaso.
Por su parte, una botella de cerveza nacional de 500 mililitros cuesta aproximadamente 6,81 reales, equivalentes a $1.938. La reducción en comparación con la cotización anterior es de $154 por unidad.
Las bebidas sin alcohol también registraron una disminución en su equivalente en pesos. Una gaseosa de 330 mililitros cuesta alrededor de $1.796, mientras que una botella de agua de un litro y medio tiene un valor aproximado de $1.144.
Estos precios corresponden a promedios de referencia y pueden variar considerablemente según la ciudad, el establecimiento comercial y la ubicación turística.
Cuánto cuesta la nafta en Brasil para quienes viajan en auto
El combustible representa uno de los gastos más importantes para las familias argentinas que deciden viajar a Brasil en automóvil, especialmente desde provincias como Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.
Según los valores relevados, el litro de nafta cuesta en promedio 6,38 reales, lo que equivale a unos $1.816 con la cotización posterior al balotaje. Antes de la caída del real, ese mismo litro representaba aproximadamente $1.961.
La diferencia es de $145 por litro. De esta manera, cargar 50 litros de combustible implica un desembolso aproximado de $90.800, frente a los $98.050 que habría representado con el tipo de cambio anterior. Esto supone una diferencia estimada de $7.250 por cada carga de 50 litros, siempre que se mantengan los precios expresados en reales y la cotización utilizada para la conversión.
Para quienes planifican recorrer distintas ciudades o balnearios, el menor costo del combustible podría representar una reducción del presupuesto destinado a los desplazamientos durante la estadía.
Transporte público y taxis: los nuevos precios en pesos argentinos
Los gastos de movilidad dentro de las ciudades brasileñas también se vieron alcanzados por la depreciación del real.
Un boleto de transporte público local cuesta en promedio 5,20 reales, equivalentes a $1.480. Con la cotización anterior, ese mismo viaje representaba aproximadamente $1.598, por lo que la reducción es de $118 por pasaje.
En los taxis, la bajada de bandera tiene un valor promedio de 6,50 reales, que actualmente equivalen a $1.850. La diferencia respecto del viernes previo a las elecciones alcanza los $147.
Por otra parte, cada kilómetro recorrido en taxi tiene un precio estimado de 5 reales, equivalentes a $1.423. En este caso, la reducción cambiaria representa aproximadamente $113 por kilómetro.
Estos valores permiten calcular el presupuesto de traslados, aunque las tarifas pueden cambiar según las ciudades, los horarios y las empresas que prestan el servicio.
Cuánto cuesta alojarse en Brasil después de la devaluación
A diferencia de los gastos cotidianos, el alojamiento turístico no necesariamente se abarata en la misma proporción que el real. Esto se debe a que numerosos hoteles, departamentos temporarios y paquetes turísticos establecen sus tarifas en dólares o aplican precios variables según la demanda.
Como referencia, Numbeo informó que el alquiler mensual de un departamento de un dormitorio en el centro de una ciudad brasileña tiene un valor promedio de 2.017,84 reales.
Con la cotización posterior a las elecciones, ese importe representa aproximadamente $574.318 mensuales, unos $45.765 menos que antes de la depreciación del real. Sin embargo, ese precio corresponde a un alquiler residencial mensual y no debe confundirse con las tarifas de alojamiento turístico por noche o por semana.
En destinos de alta demanda, como Florianópolis, Camboriú, Bombinhas o Río de Janeiro, los valores de hoteles y departamentos pueden depender de la fecha de reserva, la cercanía a la playa y la cantidad de turistas. Por este motivo, una caída del real no garantiza automáticamente una reducción equivalente en los precios de hospedaje durante enero y febrero.
Qué gastos pueden resultar más económicos para los argentinos
El principal beneficio de la depreciación del real se concentra en los consumos que se pagan directamente en moneda brasileña. Entre ellos aparecen las comidas en restaurantes, bebidas, compras de supermercado, taxis, transporte público, combustible y distintos servicios utilizados durante las vacaciones.
En cambio, los pasajes aéreos, paquetes turísticos y alojamientos cotizados en dólares pueden mantener sus precios o modificarse por factores independientes del tipo de cambio brasileño.
También resulta importante considerar que la cotización de referencia de $284,62 por real no necesariamente coincide con el precio final que paga un turista argentino al adquirir moneda extranjera o utilizar tarjetas.
Las comisiones, los impuestos aplicables, los recargos y el tipo de cambio utilizado por cada entidad financiera pueden modificar el costo efectivo de las operaciones.
Qué puede pasar con los precios de las vacaciones de verano
Brasil continúa siendo uno de los destinos internacionales elegidos por los argentinos para las vacaciones de verano, especialmente por sus playas y la posibilidad de viajar en automóvil, publicó Infobae.
La depreciación del real abrió un escenario de menores costos en pesos para determinados consumos, aunque su continuidad dependerá de la evolución del mercado cambiario brasileño durante los próximos meses.
Si la moneda se mantiene cerca de los valores registrados después del balotaje, quienes viajen durante la temporada podrían necesitar menos pesos para afrontar gastos cotidianos que los calculados antes del 26 de octubre.
No obstante, los precios expresados en reales también podrían modificarse por la inflación, la demanda turística y las condiciones particulares de cada destino.
Por eso, el costo final de las vacaciones en Brasil dependerá tanto de la evolución del real como de las tarifas de alojamiento, transporte y servicios, además del medio de pago elegido por cada viajero.