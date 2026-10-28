El dólar baja por segundo día consecutivo: a cuánto cotizan el oficial, blue y financieros

El dólar cae este miércoles por segunda jornada consecutiva después de marcar una racha de siete ruedas al alza, en un mercado que continúa atento a las repercusiones de las elecciones presidenciales en Brasil con el foco en el real brasileño y la decisión del Banco Central (BCRA) de moderar el ritmo de compra de reservas.

El tipo de cambio mayorista retrocede $3 y abre en $1.535. El lunes alcanzó un nuevo máximo nominal al comienzo de la semana. Por su parte, el dólar oficial minorista abre en $1.560 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubica en $1.560,37. En el mercado informal, el dólar blue opera $1.575.

El martes, el BCRA no registró compras netas. En la jornada previa, el Banco Central no realizó compras netas de divisas por segundo día consecutivo (el Tesoro habría recomprado parte de los dólares vendidos el lunes).

El volumen operado en el mercado cambiario alcanzó los u$s430 millones. Las reservas brutas cerraron la jornada en u$s50.580 millones, con un aumento de u$s99 millones respecto del lunes. Los últimos datos disponibles sobre los depósitos privados en dólares, correspondientes al 23 de octubre, muestran un incremento de u$s44 millones, hasta u$s42.660 millones.

Efecto Brasil: el real, otra variable que seguirá la city

La sorpresiva reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil sumó un nuevo factor de incertidumbre para el mercado cambiario argentino. Tras el desplome del real del lunes, cuando llegó a depreciarse cerca de un 9%, la moneda brasileña mostró una recuperación parcial el martes y el dólar retrocedió hasta los 5,35 reales.

El movimiento resulta relevante para la Argentina por el peso de Brasil en el comercio bilateral y en el tipo de cambio real multilateral. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el país vecino representa el 27,7% de ese indicador, por lo que una depreciación sostenida del real podría deteriorar la competitividad de los productos argentinos.