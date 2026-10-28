Una camioneta volcó en Ruta 14: tres personas fueron hospitalizadas, entre ellas un niño de 3 años

Un vuelco en la Ruta Nacional 14 dejó como saldo tres personas trasladadas al Hospital Urquiza en Concepción del Uruguay, entre ellas un niño de tres años. El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 111, en jurisdicción del departamento Uruguay, provincia de Entre Ríos.

Según informó la Policía de Entre Ríos, el accidente se registró alrededor de las 7 horas, cuando una camioneta Renault Oroch circulaba por la autovía en sentido sur-norte. Por circunstancias que todavía se investigan, la conductora perdió el control del vehículo y terminó volcando.

En la camioneta viajaban una mujer de 44 años, quien conducía, un hombre de 47 y un niño de tres años. Los tres ocupantes tienen domicilio en la localidad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires.

Trasladaron a los tres ocupantes al hospital

Como consecuencia del accidente, se solicitó asistencia médica y una ambulancia acudió al lugar para atender a los involucrados. Posteriormente, los tres fueron trasladados al Hospital Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre la gravedad de las lesiones que sufrieron los ocupantes. Tampoco se precisó si alguno de ellos deberá permanecer internado.

El siniestro provocó inconvenientes en la circulación debido a que la camioneta quedó parcialmente sobre la calzada. Por ese motivo, una parte del carril resultó afectada y el tránsito debió ser asistido por personal policial.

Investigan las circunstancias del accidente

En el lugar intervinieron efectivos del Puesto de Control Vial Bella Vista y de la Comisaría Sauce, quienes realizaron las tareas correspondientes para asistir a los involucrados y ordenar la circulación vehicular.

Las autoridades trabajan para establecer qué provocó que la conductora perdiera el control de la Renault Oroch mientras transitaba por la autovía.

Por el momento, no se informaron las causas del vuelco y se aguardan mayores precisiones sobre el estado de salud de las tres personas hospitalizadas.