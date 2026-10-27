Choque frontal en Ruta 12 entre una camioneta y un auto: una pareja fue hospitalizada

Un choque frontal en Ruta 12 entre una camioneta Mazda con patente de Paraguay y un Fiat Siena rojo se produjo este martes al mediodía, cerca del acceso a Betbeder, en el departamento Nogoyá. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos despistaron y un matrimonio debió ser hospitalizado.

La mujer fue trasladada al Hospital de Nogoyá, donde ingresó consciente. Se aguardaba el parte médico para determinar la gravedad de sus lesiones. Su esposo también recibió asistencia por dolores en las costillas y fue derivado para realizarle estudios tomográficos.

Según informó Info Contenidos, el siniestro ocurrió en un sector con doble línea amarilla. Aunque las causas no fueron determinadas, se investigaba un posible adelantamiento indebido.

Investigan las causas del accidente

Según informó Info Contenidos, Bomberos Voluntarios de Nogoyá trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y atender las consecuencias del siniestro vial.

Las imágenes difundidas por el medio local mostraron que el Fiat Sienna presentó importantes daños materiales, principalmente sobre su lateral izquierdo, como consecuencia de la colisión.

Bomberos Voluntarios de Nogoyá y efectivos policiales del Puesto Camionero y de las comisarías Villa Tres de Febrero y Betbeder trabajaron en el lugar y asistieron el tránsito.

Hasta el momento, no se determinaron oficialmente las causas del choque frontal. Sin embargo, una de las hipótesis apuntó a una posible maniobra de adelantamiento indebido en el sector donde ocurrió el accidente.