Intentaron estafar a un reconocido estudio jurídico de Paraná con el cuento del cambio de medidor de luz

Estafa con el medidor de luz: engañaron a un estudio jurídico

Un intento de estafa con el cuento del cambio de medidor de luz tuvo como víctima a un reconocido estudio jurídico de la ciudad de Paraná, donde delincuentes se hicieron pasar por empleados de Enersa para obtener códigos de verificación de WhatsApp. La maniobra ocurrió el viernes pasado y permitió que los estafadores accedieran a la cuenta de una secretaria, desde la cual comenzaron a solicitar dinero a sus contactos.

La abogada previsional Griselda Ramírez de Carbó, integrante del estudio afectado, relató al programa Nunca es Tarde de Elonce, cómo se desarrolló el engaño y explicó que los delincuentes utilizaron información precisa para generar confianza. La situación motivó una denuncia policial y la intervención de la Justicia.

La maniobra comenzó cuando los estafadores se comunicaron al teléfono fijo del estudio jurídico y aseguraron que pertenecían a la empresa distribuidora de energía eléctrica.

"Llamaron diciendo que eran de Enersa y que tenían que venir a cambiar el medidor", explicó Ramírez de Carbó sobre el argumento utilizado por los delincuentes para iniciar la conversación.

Durante la comunicación, los supuestos operarios solicitaron información y códigos de verificación que llegaron a los teléfonos celulares. La secretaria del estudio, convencida de que se trataba de un procedimiento legítimo, proporcionó los datos requeridos.

"La secretaria le dio todos los datos, el código de WhatsApp del celular del estudio y también el de ella", detalló la abogada.

De esta manera, los delincuentes consiguieron acceder al WhatsApp personal de la empleada y comenzaron a utilizar su identidad para contactar a otras personas.

Los contactos comenzaron a recibir pedidos de dinero

La maniobra quedó al descubierto rápidamente, cuando personas conocidas de la secretaria comenzaron a consultar por mensajes en los que supuestamente les solicitaba transferencias de dinero.

"Al minuto estaban sus contactos preguntando qué le pasaba a Paola, que estaba pidiendo plata. Al estudio no llegó ningún reclamo", relató Ramírez de Carbó.

La rápida reacción de los contactos permitió advertir que la cuenta había sido comprometida y que terceros estaban utilizando la identidad de la empleada para intentar obtener dinero.

Ante esa situación, se realizaron los reportes correspondientes para bloquear el acceso a la aplicación y evitar que los delincuentes continuaran enviando mensajes.

"Inmediatamente, al reportar, se cortó el WhatsApp y realizamos la denuncia en la Comisaría Primera. Seguirá en la Fiscalía de Investigaciones Económicas", explicó la profesional.

Los delincuentes tenían información sobre el estudio

Uno de los aspectos que más preocupación generó fue el nivel de información que manejaban los autores del intento de estafa.

Según explicó la abogada, quienes realizaron la llamada no se limitaron a mencionar a Enersa, sino que proporcionaron detalles específicos para dar credibilidad a su relato.

"Dieron el nombre de la patrulla que va a venir, nombraban a clientes del estudio, tienen todo armado y da mucho miedo", advirtió.

La utilización de nombres y referencias vinculadas con el funcionamiento del estudio jurídico contribuyó a que la comunicación pareciera auténtica.

En ese sentido, Ramírez de Carbó remarcó la necesidad de extremar las precauciones frente a llamados inesperados, especialmente cuando se solicitan datos personales o códigos recibidos por mensajes.

La profesional sostuvo que este tipo de engaños puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad o experiencia.

Dra. Griselda Ramírez de Carbó

"Los delincuentes llamaron al fijo, por eso todas las personas tienen que tener cuidado, no solamente los adultos mayores", señaló para agregar: "Hay que tomar todos los recaudos y no dejarse estafar", expresó.

Finalmente, Ramírez de Carbó reflexionó sobre lo ocurrido en el estudio jurídico y reconoció que incluso quienes conocen las modalidades delictivas pueden resultar engañados.

"Al mejor cazador se le escapan las liebres", concluyó la abogada.

Cómo prevenir las estafas mediante falsos cambios de medidores

Ante este tipo de maniobras, es importante recordar que los códigos de verificación de WhatsApp son personales y no deben compartirse con terceros.

Si una persona recibe una llamada de alguien que asegura pertenecer a una empresa de servicios y solicita información confidencial, se recomienda interrumpir la comunicación y verificar el supuesto procedimiento a través de los canales oficiales.

Además, si una cuenta de WhatsApp comienza a enviar pedidos de dinero inesperados, es fundamental confirmar la identidad del remitente mediante una llamada telefónica u otro medio de contacto antes de realizar cualquier transferencia. Elonce.com