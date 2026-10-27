Mbappé perdió contratos millonarios en China por reírse de un meme que lo compara con Mao Zedong

Kylian Mbappé perdió contratos millonarios en China después de que se viralizaran sus declaraciones sobre un meme que lo compara con Mao Zedong, histórico dirigente de la revolución comunista china. La polémica provocó la ruptura de acuerdos comerciales, restricciones en redes sociales y la suspensión de transmisiones deportivas, según informó TN.

El conflicto comenzó cuando el delantero del Real Madrid habló durante una entrevista sobre los memes que circulan en internet con su imagen. Entre ellos, mencionó un montaje en el que su rostro aparece sobre el cuerpo del dirigente que proclamó la República Popular China en 1949.

"Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", expresó el futbolista francés. Aunque no mencionó directamente a Mao, sus palabras generaron fuertes críticas entre usuarios de las redes sociales chinas.

Tres empresas rompieron sus acuerdos con Mbappé

Las compañías Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron la finalización inmediata de sus colaboraciones publicitarias con Mbappé. A través de comunicados, manifestaron su rechazo a expresiones que, según señalaron, pudieran afectar los sentimientos nacionales.

La decisión representa un impacto para la presencia comercial del delantero en China, donde había protagonizado campañas de bebidas y productos lácteos. Su imagen aparecía en carteles publicitarios, autobuses y ascensores de diferentes ciudades.

(AS)

La controversia también se trasladó a Weibo, una de las principales plataformas sociales del país. Allí, las publicaciones sobre la ruptura de los contratos alcanzaron una amplia repercusión y algunos usuarios reclamaron nuevas medidas contra el jugador.

Bloquearon una cuenta y eliminaron su nombre de un ranking

La cuenta asociada a Mbappé en Xiaohongshu, también conocida como RedNote, fue bloqueada por una presunta infracción de las normas de la comunidad. La plataforma no difundió mayores precisiones sobre la medida.

Por su parte, el portal deportivo Dongqiudi calificó las declaraciones como "inaceptables" y anunció que no traduciría la entrevista, al considerar que perjudicaba los sentimientos de los aficionados chinos.

El medio también modificó su clasificación del Balón de Oro 2026. En lugar de mencionar a Mbappé, quien había terminado segundo detrás de Harry Kane, utilizó la expresión china "chá wú ci rén", que significa “no existe tal persona”.

(EFE)

La televisión estatal suspendió las transmisiones de LaLiga

Según publicó el medio chino The Paper, la televisión estatal CCTV decidió suspender las emisiones de LaLiga y los encuentros en los que participe el delantero francés.

La medida comenzó a aplicarse el lunes por la noche e incluyó la retirada de anuncios y videos protagonizados por Mbappé. De esta manera, el conflicto trascendió las redes sociales y alcanzó a las transmisiones deportivas.

El episodio recuerda lo ocurrido en 2019 con la NBA, cuando China suspendió partidos y retiró patrocinios después de que Daryl Morey, entonces directivo de Houston Rockets, expresara su apoyo a las protestas de Hong Kong.

La controversia vuelve a poner de manifiesto las consecuencias comerciales que pueden tener las declaraciones de figuras deportivas internacionales en un mercado de gran importancia como el chino.