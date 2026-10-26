Balón de Oro 2026 femenino: Alexia Putellas ganó por tercera vez y quiénes fueron las otras premiadas

Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro femenino, tras los obtenidos en 2021 y 2022. La ceremonia también reconoció a las figuras más destacadas de la temporada, con un marcado protagonismo del Barcelona, que recibió el premio al mejor club femenino.
El Balón de Oro femenino 2026 quedó en manos de Alexia Putellas, quien conquistó el prestigioso reconocimiento por tercera vez en su carrera. La futbolista española, que ya había sido premiada en 2021 y 2022, volvió a destacarse por su rendimiento individual y sus conquistas colectivas durante la última temporada.
La ceremonia también reconoció a las principales figuras del fútbol femenino internacional, con distinciones para la mexicana Charlyn Corral, la arquera española Cata Coll y la joven Vicky López. Además, el Barcelona fue elegido como el mejor club femenino, después de una temporada marcada por sus títulos nacionales e internacionales.
El conjunto catalán concentró buena parte de los reconocimientos de la gala, que también destacó el trabajo de su entrenador, Pere Romeu, por los resultados conseguidos durante la temporada 2025/26.
Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro
La mediocampista española volvió a recibir el máximo premio individual del fútbol femenino y alcanzó su tercera consagración, cuatro años después de haber conseguido su segunda distinción consecutiva.
Antes de marcharse del Barcelona a comienzos de 2026, Putellas había conquistado la UEFA Women's Champions League y el tercer campeonato consecutivo de la liga española, resultados que acompañaron una destacada campaña personal.
Durante la temporada disputó 53 partidos, convirtió 26 goles y aportó 15 asistencias, estadísticas que reflejaron su participación ofensiva y su importancia dentro del equipo.
Con este nuevo reconocimiento, la futbolista española sumó otro capítulo destacado a su trayectoria internacional y volvió a ubicarse entre las principales protagonistas del fútbol femenino.
Charlyn Corral hizo historia para México
La delantera mexicana Charlyn Corral recibió el reconocimiento como máxima goleadora de la temporada 2025/26, después de convertir 36 tantos con la camiseta de Pachuca.
La futbolista se convirtió en la primera representante de México en recibir una distinción durante una gala del Balón de Oro, un acontecimiento significativo para el desarrollo y la proyección internacional del fútbol femenino de ese país.
Su producción goleadora durante la temporada le permitió destacarse entre las principales atacantes del fútbol internacional y alcanzar un reconocimiento individual que también puso en primer plano el crecimiento de la competencia mexicana.
Cata Coll fue reconocida como la mejor arquera
Otra de las distinciones de la ceremonia quedó en manos de Cata Coll, arquera española de 25 años que tuvo un papel importante en las conquistas del Barcelona femenino.
La guardameta recibió el premio a la mejor arquera de la temporada, después de destacarse por su seguridad y sus actuaciones en las diferentes competiciones disputadas por el conjunto catalán.
Su rendimiento acompañó una campaña en la que Barcelona consiguió títulos tanto en España como en el ámbito internacional, consolidando su protagonismo entre los principales equipos del fútbol femenino europeo.
Vicky López volvió a ganar el Trofeo Kopa femenino
La joven futbolista española Vicky López fue distinguida con el Trofeo Kopa femenino, reconocimiento destinado a destacar a las mejores jugadoras jóvenes.
La integrante del Barcelona consiguió el premio por segundo año consecutivo, después de haber sido reconocida también en la edición 2025.
De esta manera, la futbolista reafirmó su proyección internacional y sumó una nueva distinción individual en una temporada en la que formó parte de uno de los equipos más destacados del fútbol europeo.
Barcelona recibió el premio al mejor club femenino
El Barcelona fue elegido como el mejor club de fútbol femenino de 2026, después de una campaña en la que conquistó la Primera División española, la Copa de la Reina y la UEFA Women's Champions League.
El reconocimiento colectivo reflejó los resultados obtenidos por el conjunto catalán durante la temporada y acompañó las distinciones individuales entregadas a varias de sus futbolistas.
Además, el entrenador Pere Romeu recibió el premio al mejor director técnico del fútbol femenino, en reconocimiento a su trabajo al frente del equipo y a los títulos conseguidos.
La institución española cerró así una ceremonia con múltiples premios, tanto individuales como colectivos, que destacaron el rendimiento de su plantel y cuerpo técnico.