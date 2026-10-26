Crece la demanda de carreras tecnológicas y lanzarán una tecnicatura en videojuegos en UADER

La Licenciatura en Sistemas de Información se consolidó como una de las carreras más elegidas por los jóvenes, impulsada por la creciente demanda de profesionales vinculados con la tecnología, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Así lo explicó Juan Pablo Filipuzzi en una entrevista con Elonce, donde también adelantó nuevas propuestas académicas orientadas a la economía del conocimiento.

El referente académico destacó que la facultad experimentó un crecimiento sostenido en la cantidad de estudiantes durante los últimos años, una tendencia que vinculó con las oportunidades laborales que ofrece el sector tecnológico.

“Es la carrera que más eligen los jóvenes y es la facultad que más está creciendo en cantidad de estudiantes en los últimos años, lo que demuestra que todo va hacia el camino tecnológico”, expresó Filipuzzi a Elonce.

La salida laboral y el desafío de terminar la carrera

Uno de los aspectos que destacó el entrevistado fue la posibilidad de que los estudiantes comiencen a trabajar incluso antes de finalizar su formación universitaria.

Filipuzzi explicó que esta situación generó dificultades para sostener los niveles de graduación, debido a que numerosos alumnos abandonaban sus estudios después de incorporarse al mercado laboral.

“Son carreras con muchísima salida laboral. Muchas veces tuvimos que reforzar las propuestas para fortalecer el egreso porque los estudiantes conseguían trabajo antes de recibirse y abandonaban”, relató.

Ante este escenario, la institución incorporó alternativas para facilitar la continuidad académica de quienes ya se encuentran trabajando.

“Comenzamos a incorporar propuestas de virtualización y flexibilización de la cursada. De esa manera logramos retener al estudiante y que pueda llegar a su título de licenciado”, explicó.

Inteligencia artificial, ciberseguridad y ciencia de datos

La formación en Sistemas de Información también experimentó cambios importantes en sus contenidos, con la incorporación de conocimientos relacionados con nuevas tecnologías.

Filipuzzi señaló que los estudiantes no solamente aprenden a programar y desarrollar sistemas informáticos para organizaciones, sino que también adquieren herramientas vinculadas con el análisis de datos y la seguridad digital.

“Se trabaja con datos, se enseña ciencia de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad. Son distintos campos que se están abordando y que hace unos años eran mucho más limitados”, indicó.

En ese sentido, explicó que la carrera busca preparar profesionales capaces de diseñar soluciones tecnológicas para mejorar el funcionamiento de empresas, instituciones y organismos.

“Lo que se busca es que empiecen a programar, a desarrollar sistemas para aplicar en organizaciones y que puedan trabajar de manera más organizada”, detalló.

Una nueva tecnicatura en producción de videojuegos

Entre las novedades académicas, Filipuzzi destacó la incorporación de carreras vinculadas con sectores emergentes de la economía digital.

Según explicó, durante 2025 comenzó a dictarse una tecnicatura en inteligencia artificial, mientras que actualmente se trabaja en la presentación de una nueva propuesta de formación en producción de videojuegos.

El entrevistado sostuvo que estas iniciativas buscan acompañar el desarrollo de la economía del conocimiento y responder a las necesidades del sector productivo.

“Nos parece muy importante que las facultades, desde lo académico, junto con el sector privado y público, vayan llevando adelante este cambio de paradigma”, manifestó.

Los desafíos de infraestructura y equipamiento

El crecimiento de la matrícula también planteó nuevas necesidades relacionadas con los espacios físicos y los recursos tecnológicos disponibles para la enseñanza.

Filipuzzi reconoció que la institución necesita avanzar en mejoras edilicias para acompañar el aumento de estudiantes, aunque destacó el equipamiento con el que cuenta actualmente.

“Tenemos que hacer mejoras de infraestructura porque se ha crecido mucho y falta mejorar algunas cuestiones edilicias”, señaló.

Asimismo, recordó que la institución cuenta con una trayectoria de aproximadamente cuatro décadas vinculada con la informática y que durante ese período incorporó diferentes herramientas tecnológicas.

“La facultad siempre se está renovando y adquiriendo nueva tecnología. Siempre hace falta un poco más, pero estamos bastante bien equipados”, aseguró.

También remarcó la importancia de sostener las inversiones en laboratorios y equipamiento destinado tanto a estudiantes como a docentes e investigadores.

Software libre y soberanía tecnológica

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el desarrollo de herramientas informáticas que permitan reducir la dependencia de tecnologías comerciales.

“Tenemos grupos de investigación que promueven el software libre, que hace también a la soberanía tecnológica, para no tener que estar pagando patentes para poder usar determinadas herramientas”, expresó.

En relación con los avances internacionales, reconoció que países como China y Estados Unidos mantienen un ritmo acelerado de innovación, lo que representa un desafío para las instituciones educativas argentinas.

Sin embargo, destacó el entusiasmo y la capacidad de los estudiantes que ingresan a las carreras tecnológicas.

Jóvenes que desarrollan aplicaciones e inteligencia artificial

Filipuzzi aseguró que las nuevas generaciones llegan a la universidad con conocimientos y habilidades digitales que favorecen el desarrollo de proyectos innovadores desde los primeros años de formación.

“Tenemos jóvenes muy entusiastas que nos sorprenden año a año por su calidad. Son nativos digitales, nacieron con la tecnología y la verdad es que andan muy bien”, sostuvo.

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Como ejemplo, mencionó experiencias de alumnos que desarrollaron aplicaciones para teléfonos celulares y sistemas que funcionan mediante inteligencia artificial.

“Tenemos chicos que han desarrollado aplicaciones para celulares de la facultad o que están trabajando en sistemas que corren con inteligencia artificial. Son estudiantes y hacen desarrollos muy interesantes”, destacó.

“Muchas gracias por permitirme contar esta noticia que nos alegra a toda la comunidad educativa de la facultad”, concluyó.