Concepción del Uruguay será sede de Jornadas de Ciencias de la Computación

Concepción del Uruguay será sede de las VIII Jornadas Argentinas de Didáctica de las Ciencias de la Computación (JADiCC 2026), un encuentro nacional que reunirá a especialistas, docentes e investigadores para debatir sobre los desafíos de la enseñanza de la programación, la inteligencia artificial y la robótica educativa.

La actividad es organizada por la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), sede Concepción del Uruguay. El cronograma comenzará el lunes 26 de octubre con propuestas virtuales y continuará el jueves 29 y el viernes 30 con jornadas presenciales en la sede universitaria ubicada en calle 25 de Mayo 385.

El encuentro combinará conferencias, talleres, mesas de ponencias y demostraciones interactivas. Entre los principales temas se encuentran el impacto de la inteligencia artificial en la enseñanza y la evaluación, la alfabetización digital desde edades tempranas y la formación continua de docentes.

Inteligencia artificial y enseñanza de la programación

La conferencia inaugural estará a cargo del doctor Marcos Gómez, de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba (FaMAF-UNC), quien presentará la exposición “¿Para qué aprender ciencias de la computación si ya tenemos la IA?”.

La propuesta abordará los desafíos educativos que plantea el avance de la inteligencia artificial y el lugar que ocupa el aprendizaje de las ciencias de la computación en este nuevo escenario.

El viernes, la conferencia central estará a cargo de Rosario Schunk y Enzo Sguillaro, integrantes de Ceibal, de Uruguay. Ambos compartirán experiencias, aprendizajes y tensiones vinculadas con la incorporación del pensamiento computacional en todo el sistema educativo uruguayo.

Además, las jornadas incluirán un conversatorio sobre alfabetización en inteligencia artificial desde una perspectiva pedagógica crítica, ética y situada, con la participación de las doctoras Emilia Echeveste y Cecilia Martínez, de la FaMAF-UNC, junto a docentes e investigadores de distintas universidades.

Talleres y experiencias educativas de todo el país

El programa contempla actividades prácticas para explorar distintas formas de enseñar programación y pensamiento computacional. El doctor Francisco Bavera, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, dictará un taller sobre pensamiento computacional, mientras que la Fundación Sadosky presentará “Pilas Bloques Desenchufado”, una propuesta para trabajar conceptos de programación sin necesidad de utilizar computadoras.

Las mesas de ponencias también reunirán proyectos de investigación y desarrollo. El doctor Pablo “Fidel” Martínez López, de la Universidad Nacional de Quilmes, expondrá un trabajo sobre modelos de cómputo para la enseñanza de la programación.

Por su parte, el doctor Christian Cossio-Mercado y el licenciado Gonzalo Fernández, de la Universidad de Buenos Aires, presentarán el desarrollo de un robot educativo de diseño abierto y una propuesta de juegos de mesa para enseñar computación en contextos con pocos recursos.

Participarán también docentes e investigadores de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Pedagógica Nacional y el CONICET.

La UADER presentará proyectos de investigación locales

La Facultad de Ciencia y Tecnología tendrá una participación destacada a través de sus espacios de investigación y desarrollo tecnológico.

El Laboratorio de Investigación en Programación y Robótica Educativa (LIPRE), dirigido por la ingeniera Viviana Bourdetta, y el Laboratorio de Investigación, Diseño y Desarrollo de Tecnologías Inclusivas (InTecLab), bajo la dirección de la magíster Emilce Castillo, aportarán experiencias educativas, trabajos académicos y demostraciones virtuales.

Las propuestas contarán con la participación de docentes y estudiantes que integran ambos equipos, con el objetivo de compartir experiencias de innovación y desarrollo tecnológico vinculadas con la educación.

Asimismo, el viernes se realizará un conversatorio sobre Experience AI, un programa de formación docente en inteligencia artificial impulsado por la Raspberry Pi Foundation e implementado por la FCyT junto con la Fundación Sadosky. La actividad contará con la participación de docentes de la región.

Videojuegos retro y música para el cierre

Las JADiCC 2026 también incluirán actividades recreativas y culturales abiertas al encuentro entre participantes. El jueves por la noche, en TÁBAR, ubicado en Estrada 838, el doctor Valentín Basel, de la FaMAF-UNC, presentará “¡Bingo! Hackeando la RAM de las Atari 2600”, una propuesta que combinará videojuegos retro y entretenimiento. El viernes, en tanto, el cierre tendrá una chamarrita sobre calle 25 de Mayo, con música, danza y tradición entrerriana.

Con esta edición, Concepción del Uruguay se incorpora al recorrido federal de las JADiCC, que en años anteriores tuvieron como sede a las universidades nacionales de Quilmes, Córdoba, del Nordeste, del Comahue, Río Cuarto y San Luis.

El encuentro cuenta con el aval institucional de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, el Polo Tecnológico La Nube y representantes del sector productivo y turístico local.

Más información: fcytcdelu.uader.edu.ar/jadicc2026

Contacto: jadicc2026FCyT@uader.edu.ar