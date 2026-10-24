Dos coros de Paraná brindaron un concierto de música sacra y latinoamericana en la capilla San Juan XXIII

REDACCIÓN ELONCE
Carmina Gaudii y Coral Ecos compartieron una presentación ante una sala colmada. La directora Carolina Montiel destacó el encuentro entre ambas agrupaciones, sus trayectorias y la interpretación de obras de compositores argentinos y latinoamericanos.
El concierto de Carmina Gaudii y Coral Ecos en Paraná reunió a numerosos espectadores este sábado por la noche en la capilla San Juan XXIII, donde ambas agrupaciones ofrecieron un repertorio de música sacra y latinoamericana. La presentación se desarrolló ante una sala colmada y permitió compartir el trabajo de dos coros con una extensa trayectoria en la ciudad.
En diálogo con Elonce, Carolina Montiel, directora de Carmina Gaudii, explicó que el objetivo fue destacar el valor del canto coral y generar un espacio de encuentro entre artistas y público. "Estamos haciendo un concierto para poner en valor el canto y el trabajo coral en nuestra región", expresó.
La directora resaltó que la música coral reúne distintas formas de participación. "El arte coral es un encuentro de voces y de corazones que pasa por la música", sostuvo, al referirse a quienes cantan, dirigen, componen y escuchan las interpretaciones.
Un recorrido por la música argentina y latinoamericana
El repertorio incluyó composiciones sacras y obras inspiradas en poesías de autores argentinos y latinoamericanos. Entre ellas, se interpretaron piezas basadas en textos de Juan L. Ortiz y Gabriela Mistral.
Montiel destacó que el concierto permitió reunir a dos agrupaciones con una importante historia. Coral Ecos, dirigido por Malena Caraffa desde su fundación, celebra este año tres décadas de actividad, mientras que Carmina Gaudii, perteneciente a la Universidad Católica Argentina, sede Paraná, cumplió 20 años en 2025.
"Todos tenemos un gran recorrido y encontrarnos para nosotros es una felicidad realmente, para compartir y cantar juntos", manifestó la directora sobre la experiencia de presentarse junto a Coral Ecos.
Cómo participar de la actividad coral en Paraná
Durante la entrevista, Montiel también destacó la diversidad de propuestas corales disponibles en la ciudad, con repertorios que abarcan diferentes estilos musicales.
Explicó que quienes deseen incorporarse a una agrupación pueden consultar sus repertorios y mantenerse atentos a las convocatorias y audiciones que realiza cada institución.
En el caso de Carmina Gaudii, los ensayos se desarrollan los lunes y miércoles en la UCA. La convocatoria de este año ya finalizó, pero los interesados podrán consultar las redes del coro para conocer las próximas oportunidades de participación.