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TC en Rosario: Werner clasificó 17° y así les fue a los demás entrerrianos

El piloto paranaense finalizó a menos de un segundo del mejor tiempo en la clasificación del Turismo Carretera. Manuel Borgert, Ignacio Sachs y Juan Pablo Leonardelli también participaron de la actividad en Rosario. Mauricio Lambiris consiguió la pole position.

24 de Octubre de 2026
TC en Rosario: Werner fue 17° y así les fue a los entrerrianos.
TC en Rosario: Werner fue 17° y así les fue a los entrerrianos. Foto: (Carburando)

REDACCIÓN ELONCE

El piloto paranaense finalizó a menos de un segundo del mejor tiempo en la clasificación del Turismo Carretera. Manuel Borgert, Ignacio Sachs y Juan Pablo Leonardelli también participaron de la actividad en Rosario. Mauricio Lambiris consiguió la pole position.

El TC en Rosario tuvo a Mariano Werner como uno de los protagonistas entrerrianos de la jornada de este sábado 24 de octubre. El piloto paranaense clasificó en la 17ª posición con su Ford Mustang, en la 13ª fecha del Turismo Carretera, que se disputa en el autódromo Juan Manuel Fangio. La competencia corresponde a la tercera de las cinco fechas de la Copa de Oro.

 

Según informó el sitio especializado Solo TC, Werner quedó a 0,943 segundos del uruguayo Mauricio Lambiris, quien consiguió el mejor registro de la clasificación. El entrerriano compite con 35 kilos de lastre debido a sus victorias anteriores en Termas de Río Hondo y San Luis.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Werner llegó a Rosario ubicado en la sexta posición de la Copa de Oro, con 59 puntos y a 23,5 unidades del líder, Facundo Chapur. El domingo buscará avanzar posiciones en las series y sumar puntos importantes para mantenerse en la disputa por el campeonato.

 

Cómo les fue a los demás pilotos entrerrianos

 

La actividad automovilística también cuenta con representantes de Entre Ríos en las categorías complementarias. Desde el autódromo rosarino, Elonce siguió el desempeño de los pilotos que participan en el TC Pista y la Fórmula 2 Argentina.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

En el TC Pista, Manuel Borgert, oriundo de General Ramírez, completó una buena jornada de entrenamientos. El piloto mostró un rendimiento positivo y se preparaba para afrontar la clasificación en un circuito que volvió a recibir al Turismo Carretera después de siete años.

 

Por su parte, Ignacio Sachs, representante de Paraná en la Fórmula 2 Argentina, consiguió el séptimo puesto en la clasificación. En diálogo con Elonce, se mostró satisfecho con su adaptación al trazado y destacó las características del circuito rosarino.

 

Ignacio Sachs, piloto de F&oacute;rmula 2 (Elonce)
Ignacio Sachs, piloto de Fórmula 2 (Elonce)

 

Las expectativas de Sachs y Leonardelli

 

"Estoy contento por haberme adaptado al circuito", expresó Sachs. Al referirse a sus posibilidades para las próximas competencias, agregó: "No sé si para pelear la punta, pero para estar ahí sí".

 

El paranaense explicó que el trazado presenta numerosas curvas y características similares a las de un circuito de karting. En ese sentido, consideró importante encontrar un buen ritmo para afrontar las carreras del fin de semana.

 

En tanto, Juan Pablo Leonardelli, oriundo de Chajarí, atravesó dificultades mecánicas que le impidieron participar de la clasificación. Según explicó a Elonce, el equipo de Gabriel Werner Competición trabajaba para solucionar los inconvenientes de tracción y transmisión antes de la carrera clasificatoria.

 

Juan Pablo Leonardelli, piloto de F&oacute;rmula 2 (Elonce)
Juan Pablo Leonardelli, piloto de Fórmula 2 (Elonce)

 

Lambiris se quedó con la pole position

 

En la categoría principal, Mauricio Lambiris logró el mejor tiempo de la clasificación con un registro de 1m35s092. De acuerdo con Solo TC, el uruguayo consiguió su cuarta pole position en el Turismo Carretera y cortó una sequía de cuatro años sin encabezar una tanda clasificatoria.

 

"Esta pole position es del equipo. Es nuestra segunda carrera juntos y logramos la pole position, eso evidencia el duro trabajo que vienen realizando. Estoy muy contento", expresó Lambiris, según consignó el medio especializado.

 

Matías Rossi terminó segundo, a 0,192 segundos, mientras que Otto Fritzler completó los tres primeros lugares. Las series del Turismo Carretera comenzarán el domingo a las 10:55 y posteriormente se disputará la final, en una jornada que también tendrá actividad de los representantes entrerrianos en las categorías complementarias.

 

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Temas:

Copa de Oro Turismo Carretera Rosario Fórmula 2 pilotos Mariano Werner
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