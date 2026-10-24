Flamengo pidió los puntos ante Estudiantes por la inclusión de Marcos Rojo en la Libertadores

Flamengo presentó un reclamo ante la Conmebol por la supuesta mala inclusión de Marcos Rojo en la semifinal de la Copa Libertadores frente a Estudiantes. El club brasileño solicitó que se le dé por ganado el encuentro de vuelta, en el que el equipo argentino consiguió la clasificación por penales en el Maracaná.

La institución de La Plata ya fue notificada y tiene plazo hasta el lunes 26 de octubre a las 18 para presentar su descargo. Su defensa se apoyará en la medida cautelar del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) que permitió inscribir al defensor para disputar la revancha.

Por el momento, el Pincha mantiene su clasificación a la final contra Palmeiras, prevista para el sábado 28 de noviembre. El reclamo brasileño no modificó hasta ahora el resultado deportivo de la semifinal.

La habilitación provisoria de Marcos Rojo

El conflicto comenzó con la incorporación de Marcos Rojo fuera del período habitual de transferencias. Estudiantes había obtenido una autorización de la Asociación del Fútbol Argentino a partir de la lesión de Gabriel Neves, pero la Conmebol rechazó inicialmente su inscripción para la competencia internacional.

Esa decisión impidió que el exjugador de Boca y Racing participara en el encuentro de ida, disputado en el estadio UNO. Frente a esa situación, la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón recurrió al TAS.

El tribunal concedió una medida cautelar que permitió incorporar al zaguero a la lista de buena fe. Con esa autorización, Alexander Medina lo incluyó entre los titulares en la revancha disputada en Río de Janeiro.

Los argumentos que presentará Estudiantes

La defensa de Estudiantes buscará demostrar que el futbolista contaba con una habilitación vigente cuando enfrentó a Flamengo. La documentación vinculada con la cautelar será el principal respaldo de su presentación.

La autorización provisoria no resolvió el fondo de la controversia sobre la inscripción. Por ese motivo, sigue pendiente un pronunciamiento definitivo del TAS sobre la situación reglamentaria del defensor.

Según informó TyC Sports, el club platense también presentó antecedentes de jugadores incorporados fuera de las ventanas habituales que recibieron autorización para disputar competencias internacionales. El medio señaló que la Conmebol aguardaría una resolución firme del TAS antes de decidir sobre el fondo del reclamo.

La situación del defensor para la final

Los tiempos del procedimiento también podrían incidir en la disponibilidad de Marcos Rojo para enfrentar a Palmeiras. Su participación dependerá de la vigencia de la cautelar y de las decisiones que se adopten antes del encuentro.

De acuerdo con la información publicada por TyC Sports, Flamengo busca acelerar la resolución, mientras que Palmeiras también realizaría gestiones para que la situación quede definida antes de la final. Esas actuaciones fueron mencionadas como parte del seguimiento del caso.

Mientras prepara su descargo, Estudiantes continúa con su lugar en la definición de la Libertadores. Una eventual decisión adversa sobre la habilitación futura del futbolista no implicaría, por sí sola, que el equipo brasileño recupere la clasificación.