Milei habló tras ser sobreseído en la causa $Libra: “La verdad siempre termina imponiéndose”

El presidente Javier Milei se expresó este viernes después de que la Justicia dispusiera su sobreseimiento y el de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la causa $Libra. El mandatario publicó mensajes en sus redes sociales, mientras que la Oficina del presidente difundió un comunicado sobre la resolución.

La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Eduardo Taiano. El magistrado consideró que los hechos investigados no reunían los elementos necesarios para configurar los delitos que se analizaban en el expediente.

“La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”, escribió el jefe de Estado en Instagram, en una de sus publicaciones posteriores al fallo.

Los mensajes del presidente

En su cuenta de X, Milei planteó: “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?”.

En esa misma publicación, sostuvo que “la Justicia volvió a poner las cosas en su lugar” y calificó lo ocurrido como una “operación política y mediática”. Según afirmó el mandatario, su objetivo había sido dañar la investidura presidencial “con fines políticos golpistas”.

“Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre”, agregó. También acusó a sectores opositores de haber utilizado políticamente la investigación.

Cuestionamientos a medios y periodistas

El presidente dirigió además críticas al Grupo La Nación, al que acusó de intentar extorsionar al Gobierno por cuestiones impositivas. Esas afirmaciones formaron parte de su mensaje en X.

En el mismo texto, Milei mencionó a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín y Luis Novaresio, entre otros periodistas. Los acusó de difundir información para perjudicarlo y cerró ese tramo con la frase: “La verdad siempre termina imponiéndose”.

Por su parte, la Oficina del presidente celebró el sobreseimiento mediante un comunicado. Allí sostuvo que durante “un año, ocho meses y nueve días” la investidura presidencial había soportado lo que describió como “calumnias e injurias”.

El comunicado oficial sobre la resolución

El documento atribuyó a la causa una finalidad electoral. “El único fin de esta causa era dañar la imagen del presidente de la Nación en un año electoral, y manchar su buen nombre y honor”, expresó la dependencia oficial.

Sobre los fundamentos judiciales, el comunicado indicó que la resolución se apoyó en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación. Según explicó la Oficina del presidente, el juez aceptó el pedido fiscal de sobreseimiento al considerar que los hechos denunciados no constituían un delito.

Finalmente, el organismo presentó la decisión como una demostración del funcionamiento de las instituciones republicanas y del Poder Judicial. El texto concluyó con un cuestionamiento al uso de recursos públicos y del tiempo del mandatario durante la investigación.