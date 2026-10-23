Frigerio y Scioli impulsaron el turismo y el deporte en los parques nacionales desde El Palmar

Frigerio y Scioli participaron de un encuentro en El Palmar.

El gobernador Rogelio Frigerio y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participaron este viernes de un encuentro de Parques Nacionales en El Palmar, donde se analizaron propuestas para fortalecer el turismo, las actividades deportivas y la educación ambiental en espacios naturales protegidos.

La actividad reunió a intendentes de parques nacionales, guardaparques y representantes de áreas protegidas de distintas provincias. Durante la jornada, las autoridades destacaron la importancia de promover el aprovechamiento turístico de estos espacios en armonía con su conservación.

Frigerio puso de relieve la superficie destinada a la protección ambiental en Entre Ríos. “Tenemos 1 millón y medio de hectáreas destinadas a este propósito, que es casi el 20 por ciento de la provincia”, señaló.

Frigerio propuso integrar naturaleza, deporte y cultura

El mandatario provincial valoró la posibilidad de ampliar las actividades recreativas en las áreas protegidas y destacó la importancia de acercarlas a la comunidad.

“Yo celebro y comparto este norte que quiere Daniel imponer a su gestión: que la gente disfrute de estas áreas protegidas y de estos parques. No son solo para contemplar de lejos, son para interactuar, son para vincularlo con el deporte y con otras actividades culturales de la gente”, expresó.

También remarcó el potencial de Entre Ríos para desarrollar propuestas que combinen naturaleza, historia y actividades deportivas. En ese sentido, mencionó la recuperación y puesta en valor del Palacio San José como parte de la oferta turística provincial.

“Para nosotros también el turismo vinculado a la historia tiene un enorme potencial en una provincia como la nuestra, que alguna vez fue capital de la nación”, sostuvo.

Scioli destacó las propuestas turísticas de El Palmar

Por su parte, Daniel Scioli resaltó las características naturales de Entre Ríos y las posibilidades que ofrecen sus espacios protegidos para el turismo deportivo y de eventos. “Entre Ríos tiene esta agenda maravillosa de escenarios naturales únicos, este lugar realmente impactante”, manifestó el funcionario nacional.

Durante su intervención, felicitó a las autoridades del Parque Nacional El Palmar por los servicios y actividades disponibles para los visitantes, entre ellos paseos en canoa y bicicleta, espacios gastronómicos, sanitarios y venta de artesanías regionales.

Scioli consideró que los parques nacionales deben ser espacios destinados al disfrute de las familias argentinas. “Ustedes están honrando con esto a ese espíritu fundacional de los parques nacionales”, afirmó.

Representantes de todo el país analizaron el futuro de los parques

El presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN), Sergio Álvarez, destacó los resultados del encuentro anual, que se desarrolló durante tres días y reunió a responsables de áreas protegidas de todo el territorio argentino. “Tenemos parques desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde la cordillera hasta el mar”, expresó.

Álvarez explicó que durante las jornadas se realizó un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de cada parque nacional, con el objetivo de identificar necesidades y proyectar futuras acciones.

“Fue un encuentro muy productivo, con las conclusiones que estuvimos compartiendo. Elaboramos un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para cada uno de los parques, lo que nos permite proyectarnos hacia adelante”, indicó.

Autoridades presentes en el encuentro

La actividad contó con la participación del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto; el intendente del Parque Nacional El Palmar, Facundo Alcalde; y la intendenta de Ubajay y presidenta electa de la Mancomunidad Tierra de Palmares, Verónica Luxen.

También estuvieron presentes el intendente de Colón, José Luis Walser; la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert; autoridades de áreas protegidas, guardaparques y otros representantes institucionales.

Al finalizar, Frigerio agradeció que Entre Ríos fuera elegida como sede del encuentro y expresó su intención de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto para promover el turismo y la conservación de los espacios naturales.