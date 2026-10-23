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Sociedad Alerta por tormentas en Entre Ríos

Fuerte tormenta en Paraná: comenzó a diluviar tras una intensa actividad eléctrica

Una fuerte tormenta en Paraná comenzó pasadas las 22 de este viernes, con truenos y abundante lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta por tormentas para diez departamentos entrerrianos, con posibles ráfagas de hasta 90 km/h y caída de granizo.

23 de Octubre de 2026
Fuerte tormenta en Paraná: diluvio y actividad eléctrica.
Fuerte tormenta en Paraná: diluvio y actividad eléctrica. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Una fuerte tormenta en Paraná comenzó pasadas las 22 de este viernes, con truenos y abundante lluvia. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta por tormentas para diez departamentos entrerrianos, con posibles ráfagas de hasta 90 km/h y caída de granizo.

Una fuerte tormenta en Paraná comenzó a registrarse pasadas las 22 de este viernes, cuando una intensa actividad eléctrica anticipó la llegada de abundantes precipitaciones. Minutos después de los primeros truenos, la lluvia se intensificó y comenzó a diluviar en la capital entrerriana.

 

 

El fenómeno se produjo en el marco de una alerta a corto plazo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había advertido sobre la posibilidad de tormentas fuertes en distintos sectores de Entre Ríos y parte de Santa Fe.

 

 

La llegada de las precipitaciones coincidió con las condiciones anunciadas por el organismo nacional, que mantiene vigente una alerta por tormentas para diez departamentos de la provincia. Se prevé que los fenómenos de mayor intensidad puedan desarrollarse durante la madrugada y hasta el mediodía del sábado.

 

 

 

Alerta por tormentas en diez departamentos de Entre Ríos

 

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional a la que accedió Elonce, la advertencia comprende los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Federación, Feliciano, Federal, San Salvador y Concordia.

 

 

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm”, indicó el organismo en su informe de este viernes por la tarde.

 

 

 

El pronóstico advierte que las precipitaciones podrían presentarse con intensidad variable y registrar acumulados importantes en períodos breves. Además, no se descarta la ocurrencia de ráfagas fuertes y caída de granizo en algunos sectores.

 

 

Las tormentas más intensas se esperan durante la madrugada

 

Según el informe meteorológico, el período de mayor inestabilidad se extendería desde la madrugada hasta el mediodía del sábado. Durante esas horas podrían registrarse tormentas de mayor intensidad en las zonas alcanzadas por la alerta.

 

 

En Paraná, las primeras manifestaciones del fenómeno se observaron durante la noche del viernes, cuando comenzaron los truenos y posteriormente se desató una lluvia intensa.

 

 

Las condiciones previstas también alcanzan a otras localidades entrerrianas, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante posibles cambios en la evolución de las tormentas.

 

Temas:

tormenta Entre Ríos
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